Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
на этой/следующей неделях пройдут несколько встреч инвесторов УБ с представителями застройщика и ФФС. Твин-Хаус встречался на прошлой неделе. Основной посыл - в сентябре настанет щастя и стройки зашевелятся. Будем посмотреть
Прохожий написав:нужны разнорабочие, основное требование чтобы не бухали с утра и не нужно было рядом стоять с батогом. Оплата стартует с 700-800грн/день и проблема найти.
Киевлян такая зарплата может не заинтересовать. Понаехам с такой зарплатой аренду не вытянуть. С пригорода ездить дороговато... Ищете правильно? Даю лафхак: приходите в киевский парк, который реконструируется( очередную гордость Виталика), там полно работяг. Предлагаете работу, слушаете что Вам отвечают.
Востаннє редагувалось Serg-ik в Вів 27 сер, 2019 09:08, всього редагувалось 1 раз.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Прохожий написав:[ ну ось поробыв добу(8 годын) на бюргера чернорабочий уася и заробыв на рукы около 50 ойро, купыв пачку цыгарок, пляшку оковытой, щось попоисты та залышылось дэсь 20 ойро
у Кыйови отрымав за дэнь 800грн, купыв такый самый комплэкт та залышылось дэсь 600грн
так навищо щэ кудысь йихаты???
В Кийові якщо Пєтя на стройці зломає руку, то піде додому жуючи соплі. У Бюргера якщо зломає руку то отримає від 20 000 Євро. Тому у бюргера слідкують за охороною праці, і люди там не рвуть пупа. Так ясно ? Від 10 євро це мінімальна, отримають тільки студенти та інший люмпен пролетаріат. На заводах від 15 Євро година старт, навіть в магазинах від 14 до 18.
Чета ржал про не рвуть пупа:-)
Надіслано від мого нокія 8800 пропозиція забью вікна дошками. ДОРОГО. КРИЗА. дуже тре гроші. Чабани. Київ не пропонувати.
Востаннє редагувалось Первый в Вів 27 сер, 2019 09:11, всього редагувалось 1 раз.
Хомякоид написав: В Кийові якщо Пєтя на стройці зломає руку, то піде додому жуючи соплі. У Бюргера якщо зломає руку то отримає від 20 000 Євро. Тому у бюргера слідкують за охороною праці, і люди там не рвуть пупа. Так ясно ? Від 10 євро це мінімальна, отримають тільки студенти та інший люмпен пролетаріат. На заводах від 15 Євро година старт, навіть в магазинах від 14 до 18.
Чета ржал про не рвуть пупа:-)
Надіслано від мого нокія 8800 пропозиція забью вікна дошками. ДОРОГО. КРИЗА. дуже тре гроші. Чабани. Київ не пропонувати.
В Берлине если Кумар руку сломает - ему сразу гражданство оформляют, везут в клинику Шарите и пенсию по инвалидности пожизненную застройщик платит.
Первый написав:Всім привіт! Часи радості настали! Але чому сумують копійчужки? Все буде ок. Мабуть:-) І то не у всіх.
Зи. Для відчайдух. Є перша бурова на стенфорді біля палацу.
Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
Интересно где старт начнётся?! Ставлю на то, что двухгодичная цена кардинала, что через дорогу, покажется сказкой. С другой стороны если проект не поменяют, то это будет провал. В общем место норм, застройщик хз