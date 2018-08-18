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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 сер, 2019 09:40
hume написав: airmax78 написав: Прохожий написав:
как раз сегодня общался с человеком "изнутри"
говорит без паники все под контролем
зы: жалею что не впрыгнул в свое время в Гвардейский, реальный ЖЫР!
А что за жир? Что в нем такого особенного? Виды в соседние дома из большинства квартир. Входная - "как у всех". Архитектура дома - довольно банальная. Там какие-то фишки для жильцов будут?
Эир, у этого проекта есть место, остальное вторично.
Так локейшн там у всей этой мусорной кучи домов на Коновальца, но о них уже давно никто доброго слова не скажет. А чем Гвардейский принципиально отличаться будет?
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airmax78
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Додано: Вів 27 сер, 2019 09:44
hume написав:
у этого проекта есть место, остальное вторично.
Место...и горсть изюма в этом пироге
Вместо райотдела полиции "Укрбуд" возвел элитный комплекс на 25 этажей! Исполнительный орган КГГА согласовал решение проекта строительства административного здания и помещения Печерского РУВД на улице Кутузова, 18/7 на 18 этажей. Но вместо этого "Укрбуд" умудрился по этому адресу и с тем же разрешением возвести 25-этажный жилой дом. В результате – в одном здании и ЖК, и полиция.
И это и в без того густонаселенном Печерске. Такая ситуация привела к транспортному коллапсу.
В ответе Департамента градостроения КГГА на запрос OBOZREVATEL говорится, что земельный участок по адресу улица Генерала Алмазова, 18/7 (Кутузова) входит в границы исторического ареала Киева. Учитывая этот факт, согласно действующему законодательству, строительство какого-либо объекта на этой территории должно быть согласовано с Департаментом культуры КГГА, и он должен дать свое разрешение на строительство. Но, разумеется, никаких согласований нет.
Информации о жилом доме также не было и на сайте Градостроительного кадастра Киева. К
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Вів 27 сер, 2019 09:47
В Варшавском у нас при подобном подходе ушлые комерсанты скупили первые этажи внутри двора по цене жилого и наделали себе с каждой квартиры отдельных выходов прямо во внутренний двор, концепция разбилась о нашу реальность
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Alex6
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Додано: Вів 27 сер, 2019 09:50
airmax78 написав:
Так локейшн там у всей этой мусорной кучи домов на Коновальца, но о них уже давно никто доброго слова не скажет. А чем Гвардейский принципиально отличаться будет?
3 минуты к метро, все остальное ощутимо дальше, идти не в гору, этот момент решает все, отлично пойдет под посуточную.
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Alex6
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Додано: Вів 27 сер, 2019 09:57
Alex6 написав: airmax78 написав:
Так локейшн там у всей этой мусорной кучи домов на Коновальца, но о них уже давно никто доброго слова не скажет. А чем Гвардейский принципиально отличаться будет?
3 минуты к метро, все остальное ощутимо дальше, идти не в гору, этот момент решает все, отлично пойдет под посуточную.
100-200-300м решают? Прохожий под понятием "жыр" что-то другое имел в виду. Но точно не -300м до метро, по сравнению, например, с Коновальца, 36 или какой там номер, который какахами тут не закидал только ленивый.
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airmax78
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Додано: Вів 27 сер, 2019 09:57
Serg-ik написав: Прохожий написав:
нужны разнорабочие, основное требование чтобы не бухали с утра и не нужно было рядом стоять с батогом.
Оплата стартует с 700-800грн/день и проблема найти.
Киевлян такая зарплата может не заинтересовать.
Понаехам с такой зарплатой аренду не вытянуть.
С пригорода ездить дороговато...Ищете правильно? Даю лафхак:
приходите в киевский парк, который реконструируется( очередную гордость Виталика), там полно работяг. Предлагаете работу, слушаете что Вам отвечают.
Serg-ik даёт лайфхак Прохожему. У меня бутер аж в горле застрял
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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galadriel
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Додано: Вів 27 сер, 2019 09:58
я вам больше скажу.
Планирование новых жилых микрорайонов в Минске идет комплексно.
То есть, сначала строится дорога с пропускной способностью, рассчитанной на количество тачек жильцов нового микрорайона.
В стране лет 10 действует госпрограмма утепления старого жилого фонда, притом что русский газ им обходится в копейки. Праздник жизни (утепление фасада) раскидывается в добровольно-принудительном порядке на всех жильцов по жировкам (платежкам) и никто не жужжит
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sequence
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Додано: Вів 27 сер, 2019 10:00
airmax78 написав: Alex6 написав: airmax78 написав:
Так локейшн там у всей этой мусорной кучи домов на Коновальца, но о них уже давно никто доброго слова не скажет. А чем Гвардейский принципиально отличаться будет?
3 минуты к метро, все остальное ощутимо дальше, идти не в гору, этот момент решает все, отлично пойдет под посуточную.
100-200-300м решают? Прохожий под понятием "жыр" что-то другое имел в виду. Но точно не -300м до метро, по сравнению, например, с Коновальца, 36 или какой там номер, который какахами тут не закидал только ленивый.
Скоро там пробки будут начинаться от лифта. Страшно подумать как туда будут заезжать автомобили скорой и пожарки
Живите своим умом!
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Додано: Вів 27 сер, 2019 10:02
hume написав: Первый написав:
Всім привіт!
Часи радості настали!
Але чому сумують копійчужки?
Все буде ок. Мабуть:-)
І то не у всіх.
Зи. Для відчайдух. Є перша бурова на стенфорді біля палацу.
Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
Интересно где старт начнётся?! Ставлю на то, что двухгодичная цена кардинала, что через дорогу, покажется сказкой. С другой стороны если проект не поменяют, то это будет провал. В общем место норм, застройщик хз
На бігмордах перфектгруп. На заборі нічого не пишуть.
Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Вів 27 сер, 2019 11:07
sequence написав:
я вам больше скажу.
Планирование новых жилых микрорайонов в Минске идет комплексно.
То есть, сначала строится дорога с пропускной способностью, рассчитанной на количество тачек жильцов нового микрорайона.
В стране лет 10 действует госпрограмма утепления старого жилого фонда, притом что русский газ им обходится в копейки. Праздник жизни (утепление фасада) раскидывается в добровольно-принудительном порядке на всех жильцов по жировкам (платежкам) и никто не жужжит
Эту милую девушку строящую новые комплексы на окраине Минска неплохо бы попросить смету на аренду или покупку земли. Хотя у батьки может быть все для своих
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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