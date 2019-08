Додано: Вів 27 сер, 2019 09:57

Serg-ik написав: Прохожий написав: нужны разнорабочие, основное требование чтобы не бухали с утра и не нужно было рядом стоять с батогом.

Киевлян такая зарплата может не заинтересовать.

Понаехам с такой зарплатой аренду не вытянуть.

С пригорода ездить дороговато...

Ищете правильно? Даю лафхак:

