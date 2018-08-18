RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1551155215531554>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 217
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
66
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
32
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 09:40

  hume написав:
  airmax78 написав:
  Прохожий написав:как раз сегодня общался с человеком "изнутри"
говорит без паники все под контролем

зы: жалею что не впрыгнул в свое время в Гвардейский, реальный ЖЫР!

А что за жир? Что в нем такого особенного? Виды в соседние дома из большинства квартир. Входная - "как у всех". Архитектура дома - довольно банальная. Там какие-то фишки для жильцов будут?

Эир, у этого проекта есть место, остальное вторично.


Так локейшн там у всей этой мусорной кучи домов на Коновальца, но о них уже давно никто доброго слова не скажет. А чем Гвардейский принципиально отличаться будет?
airmax78
 
Повідомлень: 31210
З нами з: 25.10.12
Подякував: 810 раз.
Подякували: 3650 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 09:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:у этого проекта есть место, остальное вторично.

Место...и горсть изюма в этом пироге

Вместо райотдела полиции "Укрбуд" возвел элитный комплекс на 25 этажей! Исполнительный орган КГГА согласовал решение проекта строительства административного здания и помещения Печерского РУВД на улице Кутузова, 18/7 на 18 этажей. Но вместо этого "Укрбуд" умудрился по этому адресу и с тем же разрешением возвести 25-этажный жилой дом. В результате – в одном здании и ЖК, и полиция.

И это и в без того густонаселенном Печерске. Такая ситуация привела к транспортному коллапсу.

В ответе Департамента градостроения КГГА на запрос OBOZREVATEL говорится, что земельный участок по адресу улица Генерала Алмазова, 18/7 (Кутузова) входит в границы исторического ареала Киева. Учитывая этот факт, согласно действующему законодательству, строительство какого-либо объекта на этой территории должно быть согласовано с Департаментом культуры КГГА, и он должен дать свое разрешение на строительство. Но, разумеется, никаких согласований нет.

Информации о жилом доме также не было и на сайте Градостроительного кадастра Киева. К
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9520
З нами з: 10.06.11
Подякував: 171 раз.
Подякували: 823 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 09:47

  Evgeniy__1 написав:Когда в Киеве будут подобное строить?

https://varlamov.ru/3572625.html


В Варшавском у нас при подобном подходе ушлые комерсанты скупили первые этажи внутри двора по цене жилого и наделали себе с каждой квартиры отдельных выходов прямо во внутренний двор, концепция разбилась о нашу реальность :mrgreen:
Alex6
 
Повідомлень: 578
З нами з: 19.12.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 09:50

  airmax78 написав:
Так локейшн там у всей этой мусорной кучи домов на Коновальца, но о них уже давно никто доброго слова не скажет. А чем Гвардейский принципиально отличаться будет?



3 минуты к метро, все остальное ощутимо дальше, идти не в гору, этот момент решает все, отлично пойдет под посуточную.
Alex6
 
Повідомлень: 578
З нами з: 19.12.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 09:57

  Alex6 написав:
  airmax78 написав:
Так локейшн там у всей этой мусорной кучи домов на Коновальца, но о них уже давно никто доброго слова не скажет. А чем Гвардейский принципиально отличаться будет?



3 минуты к метро, все остальное ощутимо дальше, идти не в гору, этот момент решает все, отлично пойдет под посуточную.

100-200-300м решают? Прохожий под понятием "жыр" что-то другое имел в виду. Но точно не -300м до метро, по сравнению, например, с Коновальца, 36 или какой там номер, который какахами тут не закидал только ленивый.
airmax78
 
Повідомлень: 31210
З нами з: 25.10.12
Подякував: 810 раз.
Подякували: 3650 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 09:57

  Serg-ik написав:
  Прохожий написав:нужны разнорабочие, основное требование чтобы не бухали с утра и не нужно было рядом стоять с батогом.
Оплата стартует с 700-800грн/день и проблема найти.

Киевлян такая зарплата может не заинтересовать.
Понаехам с такой зарплатой аренду не вытянуть.
С пригорода ездить дороговато...
Ищете правильно? Даю лафхак:
приходите в киевский парк, который реконструируется( очередную гордость Виталика), там полно работяг. Предлагаете работу, слушаете что Вам отвечают.


Serg-ik даёт лайфхак Прохожему. У меня бутер аж в горле застрял :shock:
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 379
З нами з: 29.01.18
Подякував: 27 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 09:58

  Evgeniy__1 написав:Когда в Киеве будут подобное строить?

https://varlamov.ru/3572625.html

я вам больше скажу.
Планирование новых жилых микрорайонов в Минске идет комплексно.
То есть, сначала строится дорога с пропускной способностью, рассчитанной на количество тачек жильцов нового микрорайона.
В стране лет 10 действует госпрограмма утепления старого жилого фонда, притом что русский газ им обходится в копейки. Праздник жизни (утепление фасада) раскидывается в добровольно-принудительном порядке на всех жильцов по жировкам (платежкам) и никто не жужжит
sequence
 
Повідомлень: 2826
З нами з: 29.12.15
Подякував: 330 раз.
Подякували: 724 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 10:00

  airmax78 написав:
  Alex6 написав:
  airmax78 написав:
Так локейшн там у всей этой мусорной кучи домов на Коновальца, но о них уже давно никто доброго слова не скажет. А чем Гвардейский принципиально отличаться будет?



3 минуты к метро, все остальное ощутимо дальше, идти не в гору, этот момент решает все, отлично пойдет под посуточную.

100-200-300м решают? Прохожий под понятием "жыр" что-то другое имел в виду. Но точно не -300м до метро, по сравнению, например, с Коновальца, 36 или какой там номер, который какахами тут не закидал только ленивый.



Скоро там пробки будут начинаться от лифта. Страшно подумать как туда будут заезжать автомобили скорой и пожарки
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34835
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3386 раз.
Подякували: 7252 раз.
 
Профіль
30
6
2
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 10:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  Первый написав:Всім привіт!
Часи радості настали!
Але чому сумують копійчужки?
Все буде ок. Мабуть:-)
І то не у всіх.

Зи. Для відчайдух. Є перша бурова на стенфорді біля палацу.


Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м

Интересно где старт начнётся?! Ставлю на то, что двухгодичная цена кардинала, что через дорогу, покажется сказкой. С другой стороны если проект не поменяют, то это будет провал. В общем место норм, застройщик хз
На бігмордах перфектгруп. На заборі нічого не пишуть.



Надіслано від мого нокія 8800 сидячи в ЗАЗ 969м
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 14605
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1916 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 11:07

  sequence написав:
  Evgeniy__1 написав:Когда в Киеве будут подобное строить?

https://varlamov.ru/3572625.html

я вам больше скажу.
Планирование новых жилых микрорайонов в Минске идет комплексно.
То есть, сначала строится дорога с пропускной способностью, рассчитанной на количество тачек жильцов нового микрорайона.
В стране лет 10 действует госпрограмма утепления старого жилого фонда, притом что русский газ им обходится в копейки. Праздник жизни (утепление фасада) раскидывается в добровольно-принудительном порядке на всех жильцов по жировкам (платежкам) и никто не жужжит

Эту милую девушку строящую новые комплексы на окраине Минска неплохо бы попросить смету на аренду или покупку земли. Хотя у батьки может быть все для своих
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 1738
З нами з: 29.05.18
Подякував: 78 раз.
Подякували: 506 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1551155215531554>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Serg-ik, stm і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1598, 1599, 1600
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
15999 2534323
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 сер, 2019 11:00
rjkz
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 7153
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 182890
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (2819)
27.08.2019 12:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.