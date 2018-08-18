Додано: Вів 27 сер, 2019 11:47

sequence написав: Serg-ik написав: ..

Кстати, вспомните, что года полтора-два назад хотели налог с гастарбайтеров брать..и чем всё закончилось? ..Кстати, вспомните, что года полтора-два назад хотели налог с гастарбайтеров брать..и чем всё закончилось?

нужно межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения. Тогда с официально устроенного гастера потребуется справка от польского работодателя или местной налоговой.

Все решается

Было бы желание нужно межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения. Тогда спотребуется справка от польского работодателя или местной налоговой.Все решаетсяБыло бы желание

Был в отпуске, не дочитал еще ответил кто вам или нет.Я отношусь в выделеной выше категории. Так вот было желание показать польский доход укр.налоговой за 2017 год. Когда я осознал кол-во проблем и сложностей, с которым столкнусь при подаче в Украине, я просто отказался от этой идеи.У Украины полно соглашений об избежании двойного налогообложения, с Польшей он тоже есть.я отстегнул Польше 32+% налога, то мне Украине еще нужно заплатить 1,5% военного.все нужно делать одновременно, т.к. в Польше подача до конца апреля, у нас до конца мая. Я не успевал получить польский сертификат от налоговой, чтобы успеть подать в Украине, т.е. минимум попадал на штраф за несвоевременную подачу.- отсутствие информации и смысла ее искать, если ты нерезидент Украины.Вопрос 1 - какой обменный курс правильно использовать?Вопрос 2 - примет ли укр.налоговая документ на польском языке?Короче, будучи налоговым резидентом Польши, я решил не связывать с укр.системой от греха подальше! Если им от нас че надо, пусть за нами сами гоняются.