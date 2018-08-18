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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 сер, 2019 11:47
Был в отпуске, не дочитал еще ответил кто вам или нет.
Я отношусь в выделеной выше категории. Так вот было желание показать польский доход укр.налоговой за 2017 год. Когда я осознал кол-во проблем и сложностей, с которым столкнусь при подаче в Украине, я просто отказался от этой идеи.
У Украины полно соглашений об избежании двойного налогообложения, с Польшей он тоже есть.
минус 1 - я отстегнул Польше 32+% налога, то мне Украине еще нужно заплатить 1,5% военного.
минус 2 - все нужно делать одновременно, т.к. в Польше подача до конца апреля, у нас до конца мая. Я не успевал получить польский сертификат от налоговой, чтобы успеть подать в Украине, т.е. минимум попадал на штраф за несвоевременную подачу.
минус 3 - отсутствие информации и смысла ее искать, если ты нерезидент Украины.
Вопрос 1 - какой обменный курс правильно использовать?
Вопрос 2 - примет ли укр.налоговая документ на польском языке?
Короче, будучи налоговым резидентом Польши, я решил не связывать с укр.системой от греха подальше! Если им от нас че надо, пусть за нами сами гоняются.
Додано: Вів 27 сер, 2019 11:56
1.локэйшин
2.локэйшин
3.локэйшин
4.цена на сатрте->сейчас
как то так...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 27 сер, 2019 12:06
Прохожий
А какая была цена на старте, и какая сейчас цена ?
Живите своим умом!
Додано: Вів 27 сер, 2019 12:08
А сколько там сейчас по переуступке? Могу ошибаться, но что-то мне всегда казалось, что ценник на Гвардейский никогда особо привлекательным, по сравнению с другими возможными вариантами, не был. Не помню, даже, было ли там ниже 40К за метр.
Додано: Вів 27 сер, 2019 12:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 27 сер, 2019 12:58
На Генезисе льют монолит.
Сегодня 1й рабочий день после праздников, многие отпустили иногородних работяг до 2го сентября, так каждый год.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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