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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 сер, 2019 11:47
Был в отпуске, не дочитал еще ответил кто вам или нет.
Я отношусь в выделеной выше категории. Так вот было желание показать польский доход укр.налоговой за 2017 год. Когда я осознал кол-во проблем и сложностей, с которым столкнусь при подаче в Украине, я просто отказался от этой идеи.
У Украины полно соглашений об избежании двойного налогообложения, с Польшей он тоже есть.
минус 1 - я отстегнул Польше 32+% налога, то мне Украине еще нужно заплатить 1,5% военного.
минус 2 - все нужно делать одновременно, т.к. в Польше подача до конца апреля, у нас до конца мая. Я не успевал получить польский сертификат от налоговой, чтобы успеть подать в Украине, т.е. минимум попадал на штраф за несвоевременную подачу.
минус 3 - отсутствие информации и смысла ее искать, если ты нерезидент Украины.
Вопрос 1 - какой обменный курс правильно использовать?
Вопрос 2 - примет ли укр.налоговая документ на польском языке?
Короче, будучи налоговым резидентом Польши, я решил не связывать с укр.системой от греха подальше! Если им от нас че надо, пусть за нами сами гоняются.
Додано: Вів 27 сер, 2019 11:56
1.локэйшин
2.локэйшин
3.локэйшин
4.цена на сатрте->сейчас
как то так...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 27 сер, 2019 12:06
Прохожий
А какая была цена на старте, и какая сейчас цена ?
Живите своим умом!
Додано: Вів 27 сер, 2019 12:08
А сколько там сейчас по переуступке? Могу ошибаться, но что-то мне всегда казалось, что ценник на Гвардейский никогда особо привлекательным, по сравнению с другими возможными вариантами, не был. Не помню, даже, было ли там ниже 40К за метр.
Додано: Вів 27 сер, 2019 12:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 27 сер, 2019 12:58
На Генезисе льют монолит.
Сегодня 1й рабочий день после праздников, многие отпустили иногородних работяг до 2го сентября, так каждый год.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 27 сер, 2019 13:39
Микитась потерял депутатство
Врядли в кресле Кличко усидит
Но Прохожий бухтит, будто клятву:
"На Генезисе льют монолит"
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 27 сер, 2019 14:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Был на даче товарища, у него жена работает в большом банке, но на рядовой позиции но в Главном офисе.
В 2013 у нее зарплата была 12000грн, сейчас 25000грн. Тоесть рост более чем в 2 раза (думаю в 2.5 - там еще вроде премии какие то), и это в самой пострадавшей от кризиса отрасли, где более половины (130 тыс из 230тыс чел) потеряли работу.
Фейслес и другие банкиры ветки думаю могут подтвердить и рассказать про зарплаты банковских мидлов и топов.
Сам помню что жарил пару раз директоршу департамента одного банка (правда самого зачуханного департамента, типа бекофиса), она жаловалась на низкую зарплату -33 или 34 тыс грн, это было в 2015 году.
Сейчас получается что рядовой спец получает практически столько же, сколько 4 года назад диретор департамента (в гривне).
Думаю мы сейчас практически на пике
Додано: Вів 27 сер, 2019 14:19
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