RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1552155315541555>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 217
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
66
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
32
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 11:40

Что то на урбан парке от уб тоже тишина. Никого
hume
 
Повідомлень: 5743
З нами з: 27.12.12
Подякував: 517 раз.
Подякували: 844 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 11:47

  sequence написав:
  Serg-ik написав:..
Кстати, вспомните, что года полтора-два назад хотели налог с гастарбайтеров брать..и чем всё закончилось?

нужно межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения. Тогда с официально устроенного гастера потребуется справка от польского работодателя или местной налоговой.
Все решается
Было бы желание

Был в отпуске, не дочитал еще ответил кто вам или нет.

Я отношусь в выделеной выше категории. Так вот было желание показать польский доход укр.налоговой за 2017 год. Когда я осознал кол-во проблем и сложностей, с которым столкнусь при подаче в Украине, я просто отказался от этой идеи.

У Украины полно соглашений об избежании двойного налогообложения, с Польшей он тоже есть.
минус 1 - я отстегнул Польше 32+% налога, то мне Украине еще нужно заплатить 1,5% военного.
минус 2 - все нужно делать одновременно, т.к. в Польше подача до конца апреля, у нас до конца мая. Я не успевал получить польский сертификат от налоговой, чтобы успеть подать в Украине, т.е. минимум попадал на штраф за несвоевременную подачу.
минус 3 - отсутствие информации и смысла ее искать, если ты нерезидент Украины.
Вопрос 1 - какой обменный курс правильно использовать?
Вопрос 2 - примет ли укр.налоговая документ на польском языке?

Короче, будучи налоговым резидентом Польши, я решил не связывать с укр.системой от греха подальше! Если им от нас че надо, пусть за нами сами гоняются.
change_pm
 
Повідомлень: 446
З нами з: 03.02.16
Подякував: 10 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 11:56

  airmax78 написав:
  Прохожий написав:как раз сегодня общался с человеком "изнутри"
говорит без паники все под контролем

зы: жалею что не впрыгнул в свое время в Гвардейский, реальный ЖЫР!

А что за жир? Что в нем такого особенного? Виды в соседние дома из большинства квартир. Входная - "как у всех". Архитектура дома - довольно банальная. Там какие-то фишки для жильцов будут?

1.локэйшин
2.локэйшин
3.локэйшин
4.цена на сатрте->сейчас
как то так...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10866
З нами з: 05.06.13
Подякував: 461 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 12:06

Прохожий
А какая была цена на старте, и какая сейчас цена ?
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34838
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3387 раз.
Подякували: 7257 раз.
 
Профіль
30
6
2
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 12:08

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:
  Прохожий написав:как раз сегодня общался с человеком "изнутри"
говорит без паники все под контролем

зы: жалею что не впрыгнул в свое время в Гвардейский, реальный ЖЫР!

А что за жир? Что в нем такого особенного? Виды в соседние дома из большинства квартир. Входная - "как у всех". Архитектура дома - довольно банальная. Там какие-то фишки для жильцов будут?

1.локэйшин
2.локэйшин
3.локэйшин
4.цена на сатрте->сейчас
как то так...

А сколько там сейчас по переуступке? Могу ошибаться, но что-то мне всегда казалось, что ценник на Гвардейский никогда особо привлекательным, по сравнению с другими возможными вариантами, не был. Не помню, даже, было ли там ниже 40К за метр.
airmax78
 
Повідомлень: 31213
З нами з: 25.10.12
Подякував: 810 раз.
Подякували: 3650 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 12:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Не помню, даже, было ли там ниже 40К за метр.

там могло быть и ниже 1000 за метр
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9522
З нами з: 10.06.11
Подякував: 171 раз.
Подякували: 824 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 12:58

  hume написав:Что то на урбан парке от уб тоже тишина. Никого

На Генезисе льют монолит.
Сегодня 1й рабочий день после праздников, многие отпустили иногородних работяг до 2го сентября, так каждый год.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10866
З нами з: 05.06.13
Подякував: 461 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 13:39

  Прохожий написав:
  hume написав:Что то на урбан парке от уб тоже тишина. Никого

На Генезисе льют монолит.
Сегодня 1й рабочий день после праздников, многие отпустили иногородних работяг до 2го сентября, так каждый год.


Микитась потерял депутатство
Врядли в кресле Кличко усидит
Но Прохожий бухтит, будто клятву:
"На Генезисе льют монолит"
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9522
З нами з: 10.06.11
Подякував: 171 раз.
Подякували: 824 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 14:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Был на даче товарища, у него жена работает в большом банке, но на рядовой позиции но в Главном офисе.
В 2013 у нее зарплата была 12000грн, сейчас 25000грн. Тоесть рост более чем в 2 раза (думаю в 2.5 - там еще вроде премии какие то), и это в самой пострадавшей от кризиса отрасли, где более половины (130 тыс из 230тыс чел) потеряли работу.

Фейслес и другие банкиры ветки думаю могут подтвердить и рассказать про зарплаты банковских мидлов и топов.

Сам помню что жарил пару раз директоршу департамента одного банка (правда самого зачуханного департамента, типа бекофиса), она жаловалась на низкую зарплату -33 или 34 тыс грн, это было в 2015 году.
Сейчас получается что рядовой спец получает практически столько же, сколько 4 года назад диретор департамента (в гривне).

Думаю мы сейчас практически на пике
investorkiev
 
Повідомлень: 631
З нами з: 06.03.19
Подякував: 23 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 14:19

  investorkiev написав:.. жарил пару раз директоршу ..
я уже любопытствовал, так и не ответили, а чего вас "Трибекой" или "Натахой" называют некоторые? :shock: :shock:
у меня прям когнитивное расстройство намечается
sequence
 
Повідомлень: 2836
З нами з: 29.12.15
Подякував: 331 раз.
Подякували: 725 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1552155315541555>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ihorkyiv і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1600, 1601, 1602
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16012 2534972
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 сер, 2019 15:18
sequence
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 7155
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 182894
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (75212)
27.08.2019 16:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.