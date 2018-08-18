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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1552155315541555

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 217
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
66
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
32
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 14:26

  sequence написав:
  investorkiev написав:.. жарил пару раз директоршу ..
я уже любопытствовал, так и не ответили, а чего вас "Трибекой" или "Натахой" называют некоторые? :shock: :shock:
у меня прям когнитивное расстройство намечается

Не знаю, а кто называет?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 14:34

  investorkiev написав:
Думаю мы сейчас практически на пике


на пике чего? зарплат? цен на недвиж? или еще какой пик? Пик максимума или минимума?? У нас в стране постоянно какой то пик, главное только вовремя понять какой :mrgreen:
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 14:40

  Жека79 написав:
  investorkiev написав:
Думаю мы сейчас практически на пике


на пике чего? зарплат? цен на недвиж? или еще какой пик? Пик максимума или минимума?? У нас в стране постоянно какой то пик, главное только вовремя понять какой :mrgreen:


пик зарплат при нашей продуктивности труда.
соответственно, относительный пик цен на недвижимость. Почему относительный? потому что цены могут подрости еще только на 2 факторах: массовая ипотека (ее не будет) и открытый рынок земли (похоже что будет, при чем в самом диком его виде).

Моя рекомендация на сегодня: не покупать (разве что ну очень выгодно), а если откроется рынок земли - то в течении 6-12 месяцев с того дня продавать.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 14:52

  airmax78 написав:Я сейчас в Москве. .. Суббота 00:30 - пробки в центре. Вообще, конечно, Киев по сравнению с Москвой выглядит довольно бледно.
год на зад летом также с этим столкнулся, это нормальное явление для них последние лет 10, как мне объяснили сведущие люди.
ну и да, добираться общественным транспортом по городу однозначно быстрее, чем тачкой, несмотря на два полноценных кольца с нормальными съездами и заездами.
У нас с ремонтом мостов и отсутствием метро/велосипедных дорожек + закрытый скоростной трамвай картина куда хуже - коллеги со всяких Софиевских/Пп Борщаговок/ИрпенеБуч в легком ахере
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 15:09

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Не помню, даже, было ли там ниже 40К за метр.

там могло быть и ниже 1000 за метр

Меньше 1куе - это вряд ли. И 1 куе - вряд ли. Я сравнивал цены Гвардейского с Ричмондом и Альтер Эго в начале 2017го. Гвардейский, с учетом его степени готовности, был не очень интересен.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 15:13

  sequence написав:
  investorkiev написав:.. жарил пару раз директоршу ..
я уже любопытствовал, так и не ответили, а чего вас "Трибекой" или "Натахой" называют некоторые? :shock: :shock:
у меня прям когнитивное расстройство намечается

Вы в самом деле что-то путаете.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 15:15

  airmax78 написав:..
Вы в самом деле что-то путаете.

с кем?
sequence
 
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  #<1 ... 1552155315541555
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