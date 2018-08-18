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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 сер, 2019 14:26
sequence написав: investorkiev написав:
.. жарил пару раз директоршу ..
я уже любопытствовал, так и не ответили, а чего вас "Трибекой" или "Натахой" называют некоторые?
у меня прям когнитивное расстройство намечается
Не знаю, а кто называет?
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investorkiev
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Додано: Вів 27 сер, 2019 14:34
investorkiev написав:
Думаю мы сейчас практически на пике
на пике чего? зарплат? цен на недвиж? или еще какой пик? Пик максимума или минимума?? У нас в стране постоянно какой то пик, главное только вовремя понять какой
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
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Додано: Вів 27 сер, 2019 14:40
Жека79 написав: investorkiev написав:
Думаю мы сейчас практически на пике
на пике чего? зарплат? цен на недвиж? или еще какой пик? Пик максимума или минимума?? У нас в стране постоянно какой то пик, главное только вовремя понять какой
пик зарплат при нашей продуктивности труда.
соответственно, относительный пик цен на недвижимость. Почему относительный? потому что цены могут подрости еще только на 2 факторах: массовая ипотека (ее не будет) и открытый рынок земли (похоже что будет, при чем в самом диком его виде).
Моя рекомендация на сегодня: не покупать (разве что ну очень выгодно), а если откроется рынок земли - то в течении 6-12 месяцев с того дня продавать.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 14:52
airmax78 написав:
Я сейчас в Москве. .. Суббота 00:30 - пробки в центре. Вообще, конечно, Киев по сравнению с Москвой выглядит довольно бледно.
год на зад летом также с этим столкнулся, это нормальное явление для них последние лет 10, как мне объяснили сведущие люди.
ну и да, добираться общественным транспортом по городу однозначно быстрее, чем тачкой, несмотря на два полноценных кольца с нормальными съездами и заездами.
У нас с ремонтом мостов и отсутствием метро/велосипедных дорожек + закрытый скоростной трамвай картина куда хуже - коллеги со всяких Софиевских/Пп Борщаговок/ИрпенеБуч в легком ахере
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Додано: Вів 27 сер, 2019 15:09
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Не помню, даже, было ли там ниже 40К за метр.
там могло быть и ниже 1000 за метр
Меньше 1куе - это вряд ли. И 1 куе - вряд ли. Я сравнивал цены Гвардейского с Ричмондом и Альтер Эго в начале 2017го. Гвардейский, с учетом его степени готовности, был не очень интересен.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 15:13
sequence написав: investorkiev написав:
.. жарил пару раз директоршу ..
я уже любопытствовал, так и не ответили, а чего вас "Трибекой" или "Натахой" называют некоторые?
у меня прям когнитивное расстройство намечается
Вы в самом деле что-то путаете.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 15:15
airmax78 написав:
..
Вы в самом деле что-то путаете.
с кем?
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