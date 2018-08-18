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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 сер, 2019 14:52
airmax78 написав:
Я сейчас в Москве. .. Суббота 00:30 - пробки в центре. Вообще, конечно, Киев по сравнению с Москвой выглядит довольно бледно.
год на зад летом также с этим столкнулся, это нормальное явление для них последние лет 10, как мне объяснили сведущие люди.
ну и да, добираться общественным транспортом по городу однозначно быстрее, чем тачкой, несмотря на два полноценных кольца с нормальными съездами и заездами.
У нас с ремонтом мостов и отсутствием метро/велосипедных дорожек + закрытый скоростной трамвай картина куда хуже - коллеги со всяких Софиевских/Пп Борщаговок/ИрпенеБуч в легком ахере
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Додано: Вів 27 сер, 2019 15:09
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Не помню, даже, было ли там ниже 40К за метр.
там могло быть и ниже 1000 за метр
Меньше 1куе - это вряд ли. И 1 куе - вряд ли. Я сравнивал цены Гвардейского с Ричмондом и Альтер Эго в начале 2017го. Гвардейский, с учетом его степени готовности, был не очень интересен.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 15:13
sequence написав: investorkiev написав:
.. жарил пару раз директоршу ..
я уже любопытствовал, так и не ответили, а чего вас "Трибекой" или "Натахой" называют некоторые?
у меня прям когнитивное расстройство намечается
Вы в самом деле что-то путаете.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 15:15
airmax78 написав:
..
Вы в самом деле что-то путаете.
с кем?
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Додано: Вів 27 сер, 2019 15:46
investorkiev написав: Жека79 написав: investorkiev написав:
Думаю мы сейчас практически на пике
на пике чего? зарплат? цен на недвиж? или еще какой пик? Пик максимума или минимума?? У нас в стране постоянно какой то пик, главное только вовремя понять какой
пик зарплат при нашей продуктивности труда.
соответственно, относительный пик цен на недвижимость. Почему относительный? потому что цены могут подрости еще только на 2 факторах: массовая ипотека (ее не будет) и открытый рынок земли (похоже что будет, при чем в самом диком его виде).
Моя рекомендация на сегодня: не покупать (разве что ну очень выгодно), а если откроется рынок земли - то в течении 6-12 месяцев с того дня продавать.
ИМХО. Я бы вообще не слушал никакие рекомендации, ибо с этими двумя факторами начнет конкурировать общемировой кризис... Слишком много неизвестных для того, чтобы составить хоть какой-то приближенный к вероятности прогноз...
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Додано: Вів 27 сер, 2019 16:13
Жека79 написав: investorkiev написав:
Думаю мы сейчас практически на пике
на пике чего? зарплат? цен на недвиж? или еще какой пик? Пик максимума или минимума?? У нас в стране постоянно какой то пик, главное только вовремя понять какой
Главное обосновать пик, рассказом с деталями о процессе жарки директорши ))))
Живите своим умом!
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Додано: Вів 27 сер, 2019 16:33
zzzzzz написав: Жека79 написав: investorkiev написав:
Думаю мы сейчас практически на пике
на пике чего? зарплат? цен на недвиж? или еще какой пик? Пик максимума или минимума?? У нас в стране постоянно какой то пик, главное только вовремя понять какой
Главное обосновать пик, рассказом с деталями о процессе жарки директорши ))))
Трибека специально это делает, чтобы эпатировать читателя и тем самым оживить рассказ. Это известный литературный прием. Хотя, если быть строгим, то сексуальные отношения с коллегами по работе - это демонстрация непрофессионализма и чревато неприятными последствиями.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 17:01
В 2013 у нее зарплата была 12000грн, сейчас 25000грн. Тоесть рост более чем в 2 раза
investorkiev написав:
Был на даче товарища, у него жена работает в большом банке, но на рядовой позиции но в Главном офисе.
В 2013 у нее зарплата была 12000грн, сейчас 25000грн. Тоесть рост более чем в 2 раза (думаю в 2.5 - там еще вроде премии какие то), и это в самой пострадавшей от кризиса отрасли, где более половины (130 тыс из 230тыс чел) потеряли работу.
Фейслес и другие банкиры ветки думаю могут подтвердить и рассказать про зарплаты банковских мидлов и топов.
Сам помню что жарил пару раз директоршу департамента одного банка (правда самого зачуханного департамента, типа бекофиса), она жаловалась на низкую зарплату -33 или 34 тыс грн, это было в 2015 году.
Сейчас получается что рядовой спец получает практически столько же, сколько 4 года назад диретор департамента (в гривне).
Думаю мы сейчас практически на пике
гагага, була 1,5куе при ПА8, стало 1куе при ПА25 ... адназначна рыст!!!!
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 17:04
sequence написав: airmax78 написав:
Я сейчас в Москве. .. Суббота 00:30 - пробки в центре. Вообще, конечно, Киев по сравнению с Москвой выглядит довольно бледно.
год на зад летом также с этим столкнулся, это нормальное явление для них последние лет 10, как мне объяснили сведущие люди.
ну и да, добираться общественным транспортом по городу однозначно быстрее, чем тачкой, несмотря на два полноценных кольца с нормальными съездами и заездами.
У нас с ремонтом мостов и отсутствием метро/велосипедных дорожек + закрытый скоростной трамвай картина куда хуже - коллеги со всяких Софиевских/Пп Борщаговок/ИрпенеБуч в легком ахере
з вересня почнеться жосткый
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 17:07
investorkiev написав:
Моя рекомендация на сегодня: не покупать (разве что ну очень выгодно), а если откроется рынок земли - то в течении 6-12 месяцев с того дня продавать.
С первым понятно. Почему продавать при открытии рынка земли?
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