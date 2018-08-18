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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 27 сер, 2019 17:07
flyman написав:
В 2013 у нее зарплата была 12000грн, сейчас 25000грн. Тоесть рост более чем в 2 раза
investorkiev написав:
Был на даче товарища, у него жена работает в большом банке, но на рядовой позиции но в Главном офисе.
В 2013 у нее зарплата была 12000грн, сейчас 25000грн. Тоесть рост более чем в 2 раза (думаю в 2.5 - там еще вроде премии какие то), и это в самой пострадавшей от кризиса отрасли, где более половины (130 тыс из 230тыс чел) потеряли работу.
Фейслес и другие банкиры ветки думаю могут подтвердить и рассказать про зарплаты банковских мидлов и топов.
Сам помню что жарил пару раз директоршу департамента одного банка (правда самого зачуханного департамента, типа бекофиса), она жаловалась на низкую зарплату -33 или 34 тыс грн, это было в 2015 году.
Сейчас получается что рядовой спец получает практически столько же, сколько 4 года назад диретор департамента (в гривне).
Думаю мы сейчас практически на пике
гагага, була 1,5куе при ПА8, стало 1куе при ПА25 ... адназначна рыст!!!!
Да и нет таких зп на рядовых позициях. Еще год назад на такую зп собеседовали чела на позицию Нач департамента в Головной офис одного немаленького регионального украинского банка. Цифру из банка пришлось выбивать.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 17:14
airmax78 написав:
Да и нет таких зп на рядовых позициях. Еще год назад на такую зп собеседовали чела на позицию Нач департамента в Головной офис одного немаленького регионального украинского банка. Цифру из банка пришлось выбивать.
ЗП специалиста в ГБ банков, не руководящей позиции, варьируется от 20к (или для совсем зеленых, или в совсем "бедных" подразделениях особо жлобских банков может наверно быть и от 15к) а может быть и куда выше 60к.
ЗП руководителей, но еще не ТОПов, примерно от 40-50к для отделов/управлений, 60-70к и выше для департаментов, но тут на самом деле может быть большой разброс и тайтл еще ни о чем не говорит
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Додано: Вів 27 сер, 2019 17:21
Faceless написав: airmax78 написав:
Да и нет таких зп на рядовых позициях. Еще год назад на такую зп собеседовали чела на позицию Нач департамента в Головной офис одного немаленького регионального украинского банка. Цифру из банка пришлось выбивать.
ЗП специалиста в ГБ банков, не руководящей позиции, варьируется от 20к (или для совсем зеленых, или в совсем "бедных" подразделениях особо жлобских банков может наверно быть и от 15к) а может быть и куда выше 60к.
ЗП руководителей, но еще не ТОПов, примерно от 40-50к для отделов/управлений, 60-70к и выше для департаментов, но тут на самом деле может быть большой разброс и тайтл еще ни о чем не говорит
Это что за последний год зарплаты умножились на 2? Я же пишу: 25К на позиции нач департамента кредитования - пришлось выбивать. Хотели предложить не более 20К, потом согласились на 20 + 5К после испытательного срока. Работа - реально на износ физический и моральный. Собеседование было похоже на собеседование в Procter & Gamble (кто проходил - знает). Т.е. за реально очень серьезную работу, человеку с подтвержденным уровнем знаний и 20 годами опыта, не готовы были сходу платить даже несчастные 25К. Что случилось за последний год?
Востаннє редагувалось airmax78
в Вів 27 сер, 2019 17:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 17:23
airmax78 написав: Faceless написав: airmax78 написав:
Да и нет таких зп на рядовых позициях. Еще год назад на такую зп собеседовали чела на позицию Нач департамента в Головной офис одного немаленького регионального украинского банка. Цифру из банка пришлось выбивать.
ЗП специалиста в ГБ банков, не руководящей позиции, варьируется от 20к (или для совсем зеленых, или в совсем "бедных" подразделениях особо жлобских банков может наверно быть и от 15к) а может быть и куда выше 60к.
ЗП руководителей, но еще не ТОПов, примерно от 40-50к для отделов/управлений, 60-70к и выше для департаментов, но тут на самом деле может быть большой разброс и тайтл еще ни о чем не говорит
Это что за последний год зарплаты умножились на 2?
Почему за последний? Хотя и в этом году бывали волны повышений, но основные пришлись на 2017-2018
airmax78 написав:
Я же пишу: 25К на позиции нач департамента кредитования - пришлось выбивать. Хотели предложить не более 20К, потом согласились на 20 + 5К после испытательного срока. Работа - реально на износ физический и моральный.
Я тут не улавливаю сути юмора. 20к и выше были вполне себе реальной ЗП специалиста в ГБ не на руководящей позиции ещ в 2015-2016. Обычного спеца. Разница с руководящими позициями по сравнению с периодом до 2014 сократилась, но не настолько.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 17:29
Faceless написав: airmax78 написав:
Я же пишу: 25К на позиции нач департамента кредитования - пришлось выбивать. Хотели предложить не более 20К, потом согласились на 20 + 5К после испытательного срока. Работа - реально на износ физический и моральный.
Я тут не улавливаю сути юмора. 20к и выше были вполне себе реальной ЗП специалиста в ГБ не на руководящей позиции ещ в 2015-2016. Обычного спеца. Разница с руководящими позициями по сравнению с периодом до 2014 сократилась, но не настолько.
Да какой юмор? Я описываю реальную ситуацию в развитии которой некоторым образом сам участвовал. При чем человек был готов согласиться на 20ку. Я его убедил, что 25 - это вообще самый минимум за который можно соглашаться на такую работу. Эти несчастные 25К в итоге согласовывали с Пред Правления.
Поэтому мне немного странно читать, что сегодня вчерашним студентам отгружают 20ку на входе.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 17:34
airmax78 написав: Faceless написав: airmax78 написав:
Я же пишу: 25К на позиции нач департамента кредитования - пришлось выбивать. Хотели предложить не более 20К, потом согласились на 20 + 5К после испытательного срока. Работа - реально на износ физический и моральный.
Я тут не улавливаю сути юмора. 20к и выше были вполне себе реальной ЗП специалиста в ГБ не на руководящей позиции ещ в 2015-2016. Обычного спеца. Разница с руководящими позициями по сравнению с периодом до 2014 сократилась, но не настолько.
Да какой юмор? Я описываю реальную ситуацию в развитии которой некоторым образом сам участвовал. При чем человек был готов согласиться на 20ку. Я его убедил, что 25 - это вообще самый минимум за который можно соглашаться на такую работу. Эти несчастные 25К в итоге согласовывали с Пред Правления.
Поэтому мне немного странно читать, что сегодня начинающим спецам отгружают 20ку на входе.
Вы описываете одну, но очень странную, ситуацию. Я могу оценивать десятки примеров. Знаю пример, когда с Главой правления согласовывали +60% добавки чтобы удержать специалиста (не руководителя), и это было не от 20к и даже не от 25к.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 17:35
airmax78 написав: Faceless написав: airmax78 написав:
Я же пишу: 25К на позиции нач департамента кредитования - пришлось выбивать. Хотели предложить не более 20К, потом согласились на 20 + 5К после испытательного срока. Работа - реально на износ физический и моральный.
Я тут не улавливаю сути юмора. 20к и выше были вполне себе реальной ЗП специалиста в ГБ не на руководящей позиции ещ в 2015-2016. Обычного спеца. Разница с руководящими позициями по сравнению с периодом до 2014 сократилась, но не настолько.
Да какой юмор? Я описываю реальную ситуацию в развитии которой некоторым образом сам участвовал. При чем человек был готов согласиться на 20ку. Я его убедил, что 25 - это вообще самый минимум за который можно соглашаться на такую работу. Эти несчастные 25К в итоге согласовывали с Пред Правления.
Поэтому мне немного странно читать, что сегодня вчерашним студентам отгружают 20ку на входе.
ну не вчерашним студенткам, жена товарища уже лет 15, если не больше в банке работает.
И Фейслесс кривит душой - в 16, а тем более в 2015 году экономисты в банках НЕ ПОЛУЧАЛИ 20 тыс грн. Рывок произошел именно недавно, может в прошлом году, может в этом, не знаю.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 17:41
investorkiev написав:
И Фейслесс кривит душой - в 16, а тем более в 2015 году экономисты в банках НЕ ПОЛУЧАЛИ 20 тыс грн. Рывок произошел именно недавно, может в прошлом году, может в этом, не знаю.
В банках далеко не одни экономисты, это раз. Собственно, в ГБ их даже не большинство. В 2015-2016 году было полно народа из разных бизнесов, не руководителей, с ЗП и повыше, в среднем от 15 до 35к.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 17:54
Faceless написав: investorkiev написав:
И Фейслесс кривит душой - в 16, а тем более в 2015 году экономисты в банках НЕ ПОЛУЧАЛИ 20 тыс грн. Рывок произошел именно недавно, может в прошлом году, может в этом, не знаю.
В банках далеко не одни экономисты, это раз. Собственно, в ГБ их даже не большинство. В 2015-2016 году было полно народа из разных бизнесов, не руководителей, с ЗП и повыше, в среднем от 15 до 35к.
не, речь идет именно об экономистах - по ним есть более-менее рынок. Ясно что у топов все индивидуально. Знал бабу одну (страшненькая) - она так копытом землю рыла, отстаивала интересы банка - была зампредом там, мы у нее обслуживались как клиент, я думал она как минимум со-акционер банка, ну или там бонусы по 500куе в год минимум.
А оказалось что у нее зарплата 4 куе и премия в виде 1 зарплаты под елку (оказалось когда она увольнялась потому что банк рухнул). В итоге без зарплаты и без подушки безопасности.
А другой вариант - топ в гос секторе с зарплатой по 9 млн грн в год (это то что официально) и нифига не делает, только презентации рисует.
А економист он и в африке экономист.
Не было у экономистов в 2016 году зарплат по 20000грн, а сейчас - массово.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 18:13
investorkiev написав:
не, речь идет именно об экономистах - по ним есть более-менее рынок. Ясно что у топов все индивидуально.
Трибека, ну не неси пургу, если не понимаешь, о чем говоришь. Банк, особенно ГБ, это не большой кабинет с бухгалтерами. Это и сотрудники контакт-центра с одной стороны, и всяческий саппорт, всякие методологи, продуктологи, аналитики, маркетологи, менеджеры проектов, юристы, аудиторы, безопасники, достаточно большой блок всякого ИТ (от железячников до разработчиков и сопровождения), ну и само собой бэкофис, казначейство и т п, кто ближе к определению "экономисты".
Так вот, среди всего этого "зоопарка" разброс доходов может быть и в 3-4-5 раз, и зарплаты по 20к были далеко не верхней планкой для неруководящих позиций и в 2016, и думаю даже в 2015. Нижняя планка существенно подросла с 2016 - это действительно факт
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