Додано: Вів 27 сер, 2019 18:24

Faceless написав: investorkiev написав: не, речь идет именно об экономистах - по ним есть более-менее рынок. Ясно что у топов все индивидуально. не, речь идет именно об экономистах - по ним есть более-менее рынок. Ясно что у топов все индивидуально.

Трибека, ну не неси пургу, если не понимаешь, о чем говоришь. Банк, особенно ГБ, это не большой кабинет с бухгалтерами. Это и сотрудники контакт-центра с одной стороны, и всяческий саппорт, всякие методологи, продуктологи, аналитики, маркетологи, менеджеры проектов, юристы, аудиторы, безопасники, достаточно большой блок всякого ИТ (от железячников до разработчиков и сопровождения), ну и само собой бэкофис, казначейство и т п, кто ближе к определению "экономисты".

Так вот, среди всего этого "зоопарка" разброс доходов может быть и в 3-4-5 раз, и зарплаты по 20к были далеко не верхней планкой для неруководящих позиций и в 2016, и думаю даже в 2015. Нижняя планка существенно подросла с 2016 - это действительно факт Трибека, ну не неси пургу, если не понимаешь, о чем говоришь. Банк, особенно ГБ, это не большой кабинет с бухгалтерами. Это и сотрудники контакт-центра с одной стороны, и всяческий саппорт, всякие методологи, продуктологи, аналитики, маркетологи, менеджеры проектов, юристы, аудиторы, безопасники, достаточно большой блок всякого ИТ (от железячников до разработчиков и сопровождения), ну и само собой бэкофис, казначейство и т п, кто ближе к определению "экономисты".Так вот, среди всего этого "зоопарка" разброс доходов может быть и в 3-4-5 раз, и зарплаты по 20к были далеко не верхней планкой для неруководящих позиций и в 2016, и думаю даже в 2015. Нижняя планка существенно подросла с 2016 - это действительно факт

вам виднее, но когда мы кредит получали - то договаривались с зампредом, сауны-шмауны и т.д., а потом он отвел нас к девочке, которая начала вытряхивать из нас всякие документы - устав там, балансы и т.д. Так вот я про эту девочку и им подобным говорю, не производила она впечатление высокооплачиваемого спеца, во всяком случае череды из мерсов Е-класса под офисом где они сидели я не видел, мы ей тоже подарили на подписании коробку вечернего киева и артемовского шампанского (бутылку). Хотя айфон у нее был, я помню, еще все время кто-то ей писал на вайбер.А зампреды - я уже выше написал, там отдельные птицы. Самая злостная была тетка с з/п в 4 куе, она за каждый процентик, за каждую гривну комиссии нас трясла и мучала.А у зампреда одного крупного банка, по слухам, своя личная церковь есть (в прямом смысле - построенная на его участке на его личные деньги), и ездил он на бронированном мерсе S-класса, не знаю какая у него была зарплата.