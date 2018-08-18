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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1553155415551556

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 217
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
66
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
32
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 18:17

  investorkiev написав:Не было у экономистов в 2016 году зарплат по 20000грн, а сейчас - массово.

Думаешь экономисты плиточников по уровню з/п когда нибудь догонят?
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 18:23

  sequence написав:
  airmax78 написав:Я сейчас в Москве. .. Суббота 00:30 - пробки в центре. Вообще, конечно, Киев по сравнению с Москвой выглядит довольно бледно.
год на зад летом также с этим столкнулся, это нормальное явление для них последние лет 10, как мне объяснили сведущие люди.
ну и да, добираться общественным транспортом по городу однозначно быстрее, чем тачкой, несмотря на два полноценных кольца с нормальными съездами и заездами.
У нас с ремонтом мостов и отсутствием метро/велосипедных дорожек + закрытый скоростной трамвай картина куда хуже - коллеги со всяких Софиевских/Пп Борщаговок/ИрпенеБуч в легком ахере

Жил там и ездил сначала на метро/такси потом за рулём своей машины с начала 90-х до 2000-х, приезжая домой в Днепр контраст как из города в хутор ,в 2000 ездил в Киев из Днепра, да , побольше Днепра но село в сравнении с Мацквой :cry:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 18:24

  Faceless написав:
  investorkiev написав:не, речь идет именно об экономистах - по ним есть более-менее рынок. Ясно что у топов все индивидуально.

Трибека, ну не неси пургу, если не понимаешь, о чем говоришь. Банк, особенно ГБ, это не большой кабинет с бухгалтерами. Это и сотрудники контакт-центра с одной стороны, и всяческий саппорт, всякие методологи, продуктологи, аналитики, маркетологи, менеджеры проектов, юристы, аудиторы, безопасники, достаточно большой блок всякого ИТ (от железячников до разработчиков и сопровождения), ну и само собой бэкофис, казначейство и т п, кто ближе к определению "экономисты".
Так вот, среди всего этого "зоопарка" разброс доходов может быть и в 3-4-5 раз, и зарплаты по 20к были далеко не верхней планкой для неруководящих позиций и в 2016, и думаю даже в 2015. Нижняя планка существенно подросла с 2016 - это действительно факт


вам виднее, но когда мы кредит получали - то договаривались с зампредом, сауны-шмауны и т.д., а потом он отвел нас к девочке, которая начала вытряхивать из нас всякие документы - устав там, балансы и т.д. Так вот я про эту девочку и им подобным говорю, не производила она впечатление высокооплачиваемого спеца, во всяком случае череды из мерсов Е-класса под офисом где они сидели я не видел, мы ей тоже подарили на подписании коробку вечернего киева и артемовского шампанского (бутылку). Хотя айфон у нее был, я помню, еще все время кто-то ей писал на вайбер.

А зампреды - я уже выше написал, там отдельные птицы. Самая злостная была тетка с з/п в 4 куе, она за каждый процентик, за каждую гривну комиссии нас трясла и мучала.
А у зампреда одного крупного банка, по слухам, своя личная церковь есть (в прямом смысле - построенная на его участке на его личные деньги), и ездил он на бронированном мерсе S-класса, не знаю какая у него была зарплата.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 18:26

  UA написав:
  investorkiev написав:Не было у экономистов в 2016 году зарплат по 20000грн, а сейчас - массово.

Думаешь экономисты плиточников по уровню з/п когда нибудь догонят?


я думаю что экономисты никогда толкового плиточника, работающего на себя, - никогда его и не догоняли - и в 2008, и в 2013, и сейчас.

А с учетом того что валят в Польшу больше плиточники, чем экономисты - думаю и не догонят никогда.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 18:47

Серебро +2,74%
Золото +1%

фьюч на золото уже 1552
интересно с серебром.

3 месяца тому назад серебро опускалось в цене до 14,5 а сегодня 18,14
это +25% в долларах за 3 месяца :mrgreen:
( лично у меня нет ни серебра ни золота )
Живите своим умом!
zzzzzz
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