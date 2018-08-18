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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 сер, 2019 18:17
investorkiev написав:
Не было у экономистов в 2016 году зарплат по 20000грн, а сейчас - массово.
Думаешь экономисты плиточников по уровню з/п когда нибудь догонят?
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UA
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Додано: Вів 27 сер, 2019 18:23
sequence написав: airmax78 написав:
Я сейчас в Москве. .. Суббота 00:30 - пробки в центре. Вообще, конечно, Киев по сравнению с Москвой выглядит довольно бледно.
год на зад летом также с этим столкнулся, это нормальное явление для них последние лет 10, как мне объяснили сведущие люди.
ну и да, добираться общественным транспортом по городу однозначно быстрее, чем тачкой, несмотря на два полноценных кольца с нормальными съездами и заездами.
У нас с ремонтом мостов и отсутствием метро/велосипедных дорожек + закрытый скоростной трамвай картина куда хуже - коллеги со всяких Софиевских/Пп Борщаговок/ИрпенеБуч в легком ахере
Жил там и ездил сначала на метро/такси потом за рулём своей машины с начала 90-х до 2000-х, приезжая домой в Днепр контраст как из города в хутор ,в 2000 ездил в Киев из Днепра, да , побольше Днепра но село в сравнении с Мацквой
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Додано: Вів 27 сер, 2019 18:24
Faceless написав: investorkiev написав:
не, речь идет именно об экономистах - по ним есть более-менее рынок. Ясно что у топов все индивидуально.
Трибека, ну не неси пургу, если не понимаешь, о чем говоришь. Банк, особенно ГБ, это не большой кабинет с бухгалтерами. Это и сотрудники контакт-центра с одной стороны, и всяческий саппорт, всякие методологи, продуктологи, аналитики, маркетологи, менеджеры проектов, юристы, аудиторы, безопасники, достаточно большой блок всякого ИТ (от железячников до разработчиков и сопровождения), ну и само собой бэкофис, казначейство и т п, кто ближе к определению "экономисты".
Так вот, среди всего этого "зоопарка" разброс доходов может быть и в 3-4-5 раз, и зарплаты по 20к были далеко не верхней планкой для неруководящих позиций и в 2016, и думаю даже в 2015. Нижняя планка существенно подросла с 2016 - это действительно факт
вам виднее, но когда мы кредит получали - то договаривались с зампредом, сауны-шмауны и т.д., а потом он отвел нас к девочке, которая начала вытряхивать из нас всякие документы - устав там, балансы и т.д. Так вот я про эту девочку и им подобным говорю, не производила она впечатление высокооплачиваемого спеца, во всяком случае череды из мерсов Е-класса под офисом где они сидели я не видел, мы ей тоже подарили на подписании коробку вечернего киева и артемовского шампанского (бутылку). Хотя айфон у нее был, я помню, еще все время кто-то ей писал на вайбер.
А зампреды - я уже выше написал, там отдельные птицы. Самая злостная была тетка с з/п в 4 куе, она за каждый процентик, за каждую гривну комиссии нас трясла и мучала.
А у зампреда одного крупного банка, по слухам, своя личная церковь есть (в прямом смысле - построенная на его участке на его личные деньги), и ездил он на бронированном мерсе S-класса, не знаю какая у него была зарплата.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 18:26
UA написав: investorkiev написав:
Не было у экономистов в 2016 году зарплат по 20000грн, а сейчас - массово.
Думаешь экономисты плиточников по уровню з/п когда нибудь догонят?
я думаю что экономисты никогда толкового плиточника, работающего на себя, - никогда его и не догоняли - и в 2008, и в 2013, и сейчас.
А с учетом того что валят в Польшу больше плиточники, чем экономисты - думаю и не догонят никогда.
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investorkiev
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Додано: Вів 27 сер, 2019 18:47
Серебро +2,74%
Золото +1%
фьюч на золото уже 1552
интересно с серебром.
3 месяца тому назад серебро опускалось в цене до 14,5 а сегодня 18,14
это +25% в долларах за 3 месяца
( лично у меня нет ни серебра ни золота )
Живите своим умом!
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Додано: Вів 27 сер, 2019 18:57
UA написав: investorkiev написав:
Не было у экономистов в 2016 году зарплат по 20000грн, а сейчас - массово.
Думаешь экономисты плиточников по уровню з/п когда нибудь догонят?
У плиточников есть оплачиваемый отпуск, мед страховка? Какая у плиточника будет пенсия? Как долго плиточнику спина и колени позволят зарабатывать деньги плиточничеством?
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Додано: Вів 27 сер, 2019 19:22
airmax78 написав:
У плиточников есть оплачиваемый отпуск, мед страховка? Какая у плиточника будет пенсия? Как долго плиточнику спина и колени позволят зарабатывать деньги плиточничеством?
Ну на пенсию вы сильно не рассчитывайте.
Она только у сотрудников госаппарата останется.
Разве что роботов пенсионным сбором обложить.
Арабское национальное большинство кафирам пенсию точно платить не будет.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 19:35
airmax78 написав: UA написав: investorkiev написав:
Не было у экономистов в 2016 году зарплат по 20000грн, а сейчас - массово.
Думаешь экономисты плиточников по уровню з/п когда нибудь догонят?
У плиточников есть оплачиваемый отпуск, мед страховка? Какая у плиточника будет пенсия? Как долго плиточнику спина и колени позволят зарабатывать деньги плиточничеством?
макс, я думаю плиточник без роботи не лишиться, будь де...
а от банкиры... даже долярчик до себе не найме за миску супа
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Вів 27 сер, 2019 19:45
flyman написав: airmax78 написав: UA написав:
Думаешь экономисты плиточников по уровню з/п когда нибудь догонят?
У плиточников есть оплачиваемый отпуск, мед страховка? Какая у плиточника будет пенсия? Как долго плиточнику спина и колени позволят зарабатывать деньги плиточничеством?
макс, я думаю плиточник без роботи не лишиться, будь де...
а от банкиры... даже долярчик до себе не найме за миску супа
Я это понимаю. Поэтому на старость готовлюсь поменять профессию на сантехника. Сантехника доллярчик наймет. И на миску супа я себе всегда заработаю. Опять же я слышал, что многие сердобольные хозяева даже кормят работников. Т.е. можно прийти, что-то быстренько поделать, и, может, даже пообедать. Меня это сильно мотивирует.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 20:06
airmax78 написав: flyman написав: airmax78 написав:
У плиточников есть оплачиваемый отпуск, мед страховка? Какая у плиточника будет пенсия? Как долго плиточнику спина и колени позволят зарабатывать деньги плиточничеством?
макс, я думаю плиточник без роботи не лишиться, будь де...
а от банкиры... даже долярчик до себе не найме за миску супа
Я это понимаю. Поэтому на старость готовлюсь поменять профессию на сантехника. Сантехника доллярчик наймет. И на миску супа я себе всегда заработаю. Опять же я слышал, что многие сердобольные хозяева даже кормят работников. Т.е. можно прийти, что-то быстренько поделать, и, может, даже пообедать. Меня это сильно мотивирует.
макс, а я ще проводку можу класти (не тільки плитку і сантехніку) ...
я думаю, ти поняв, для чого був взятий цоколь.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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