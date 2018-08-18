Думаешь экономисты плиточников по уровню з/п когда нибудь догонят?
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Додано: Вів 27 сер, 2019 18:17
Додано: Вів 27 сер, 2019 18:23
Жил там и ездил сначала на метро/такси потом за рулём своей машины с начала 90-х до 2000-х, приезжая домой в Днепр контраст как из города в хутор ,в 2000 ездил в Киев из Днепра, да , побольше Днепра но село в сравнении с Мацквой
Додано: Вів 27 сер, 2019 18:24
вам виднее, но когда мы кредит получали - то договаривались с зампредом, сауны-шмауны и т.д., а потом он отвел нас к девочке, которая начала вытряхивать из нас всякие документы - устав там, балансы и т.д. Так вот я про эту девочку и им подобным говорю, не производила она впечатление высокооплачиваемого спеца, во всяком случае череды из мерсов Е-класса под офисом где они сидели я не видел, мы ей тоже подарили на подписании коробку вечернего киева и артемовского шампанского (бутылку). Хотя айфон у нее был, я помню, еще все время кто-то ей писал на вайбер.
А зампреды - я уже выше написал, там отдельные птицы. Самая злостная была тетка с з/п в 4 куе, она за каждый процентик, за каждую гривну комиссии нас трясла и мучала.
А у зампреда одного крупного банка, по слухам, своя личная церковь есть (в прямом смысле - построенная на его участке на его личные деньги), и ездил он на бронированном мерсе S-класса, не знаю какая у него была зарплата.
Додано: Вів 27 сер, 2019 18:26
я думаю что экономисты никогда толкового плиточника, работающего на себя, - никогда его и не догоняли - и в 2008, и в 2013, и сейчас.
А с учетом того что валят в Польшу больше плиточники, чем экономисты - думаю и не догонят никогда.
Додано: Вів 27 сер, 2019 18:57
У плиточников есть оплачиваемый отпуск, мед страховка? Какая у плиточника будет пенсия? Как долго плиточнику спина и колени позволят зарабатывать деньги плиточничеством?
Додано: Вів 27 сер, 2019 19:22
Ну на пенсию вы сильно не рассчитывайте.
Она только у сотрудников госаппарата останется.
Разве что роботов пенсионным сбором обложить.
Арабское национальное большинство кафирам пенсию точно платить не будет.
Додано: Вів 27 сер, 2019 21:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Влад, опровергните, плз.
Татьяна Лагунова
Yesterday at 01:59 ·
ПУСТИТЕ ДУНЬКУ В ЕВРОПУ!
Среди отличительных черт характера моих земляков есть одна, которой горжусь: харьковчане толерантны. Здесь проживают на постоянной основе либо временно люди десятков национальностей, разных рас и вероисповеданий. И, слава Богу, живут в согласии и мире. Однако, задачей журналиста является: обозначить имеющуюся проблему для того, чтобы привлечь к ней общественное внимание. Вот и темой этой статьи станет не толерантность, а нечто иное...
Итак, парк им. Горького - гордость Харькова, теперь не одинок: недавно завершили реконструкцию и "Сада им. Шевченко". Но едва его открыли, по городу поползли слухи о том, как там неадекватно ведут себя люди...
23-го августа - День освобождения Харькова от немецко-фашистских захватчиков, и потому от посетителей не было отбоя. 24 августа - то же самое. И я отправилась в сад, где, как рассказывают люди, теперь - сплошные чудеса...
Истинная правда: там, где всегда была отвратительная глубокая яма, ур** парк, теперь находится рукотворное озеро, созданное с любовью и со вкусом. Аккуратные парапеты, симпатичные скамеечки у кромки воды, откуда можно любоваться фонтанами. И это не просто несколько озер в центре парка... Каждое озеро перетекает в последующее посредством водопада! Любо-дорого смотреть. Но что это? На мостике, переброшенном через водоем, - предупреждающие таблички: "Прыгать с моста - запрещено!"
"Неужели найдется чудак, который захочет прыгнуть?!", подумала я и отправилась в ту сторону, откуда слышна музыка и где скопилось больше всего народу.
Мимо бережно хранимых древнейших дубов иду по набережной туда, где находится граница озера. Там соорудили некую скалу, из недр которой грохочет музыка. В несколько ярусов на скале сидят гигантские обезьяны, "играющие" на различных музыкальных инструментах, включая духовые, барабан и даже фортепиано. Вспышки фото- и видеоаппаратуры - скалу окружили сотни восторженных посетителей. Все в шоке от озера, фонтанов, водопадов, шелковой травы, аккуратно постриженных кустарников. Зеленый, ажурный лабиринт из живой зелени, где дети и взрослые бродят, аукаются. И все же среди всего этого великолепия "гвоздем программы" оказалась пара черных лебедей. Именно к ним приковано основное внимание. Именно из-за них у кромки воды скопилось так много людей.
Кое-какие слухи доходили в последнее время и до меня: мол, в саду Шевченко люди плохо обращаются с лебедями...
Солнце палит так, что находиться вне тени невозможно ни людям, ни животным, ни птицам. У озера тень лишь в одном месте - у подножия "обезьяньей скалы". Крошечный кусочек тени, наконец-то, касается кромки воды - там, забившись в угол, лежат два Черных Лебедя. На протяжении знойного громкоговорящего дня они искали на озере клочок прохлады... И вот, под вечер, наконец, нашли. И самец, спрятав голову под крыло, наконец-то, смог задремать. Самочка с ярко-красным крепким клювом устало смотрит на толпу надоедливых людей. У изголовья птиц стоит... охранник в униформе.
"Неужели все настолько серьезно, что птицам потребовалась охрана?!", - мелькнула мысль. Подхожу к охраннику, поздравляю его с двумя праздниками. Он благодарит.
- Много людей?..
- Страшное дело! Так ведь еще рядом, на площади, - постоянно какие-то концерты, ярмарки - уже второй день... Через час начнется концерт.
- За два дня много ли было людей, которые догадались Вас поздравить?
- Вы - первая, - грустно улыбнулся он.
- Татьяна, - протянула ему руку.
- Юрий, - отвечает смущенно. И обращается к женщине, усадившей ребенка на парапет поближе к птицам: "Мамочка, уберите ребенка - это опасно для него!"
Действительно, женщины постоянно усаживают малышей поближе к птицам, одна из которых не спит и в любой момент может, выбросив вперед длинную шею, клюнуть малыша и, в лучшем случае, напугать... А в худшем - выклевать глаз.
- Юра, а что, со дня открытия парка были случаи, когда лебедь нападал на ребенка?
- Да. Мамаша посадила малыша на парапет, лебедь вытянул шею, крикнул... Ребенок испугался - упал в воду! Глубина - сами видите - приличная... Отец нырнул следом... Да тут без конца такие лезут к птицам. Едва успеваю отгонять. Вчера пацан лет 8-ми ногой лебедя ударил...
- Как - ударил?!!
- Ну да. Замахнулся ногой, когда залез вот сюда. Но чуть-чуть не дотянулся. А то как раз бы по голове попал. А сколько мужиков пытаются в воду залезть - Вы себе не представляете! Бедные птицы уже не знают, куда от них всех деваться!
- Да, мне птиц жалко - домик-то их стоит на солнцепеке. Кстати, Вы чувствуете неприятный запах, исходящий от воды?
- Нет. А что? Возможно, я уже просто принюхался...
- Так и есть: принюхался. А вот в парке Горького вода в озере не пахнет. А тут, по-видимому, зацвела...
Мы с Юрием беседовали минут 10. За это время он сделал замечание двум десяткам женщин, чьи дети рисковали свалиться в воду или быть травмированными мощным клювом птицы.
К охраннику подошел коллега - высокий крепыш, немного похожий на боксера Валуева, пришел на смену.
- Игорь, - представился он. И тут же громко произнес: "Женщина, ваш ребенок сейчас свалится в воду!" Нет, с ними совершенно невозможно общаться - они не понимают, что лебедь реально может сделать ребенка инвалидом. Без глаза!, - досадует охранник, - Юра у нас тихий. Я, в отличие от него, - громогласный. Иначе до них просто не доходит. "Дети, слезьте, пожалуйста, с парапета. Это опасно!" Боже, где же их родители?!, - Игорь утирает со лба пот.
- Я Вам не завидую. Целый день на солнцепеке и с тяжелыми посетителями... Буквально через каждые несколько секунд - очередной малыш - в опасности.
Справа от меня на парапет опускается женщина со смартфоном. Ей не нравится, что лебедь спит, спрятав голову под крыло - не выйдет удачного снимка. Не долго думая, она бросается к птице, чтобы схватить ее за шею. Но промахивается и делает вторую попытку: "Эй! Проснись!" Наперерез протянутой руке бросается Игорь: "Что Вы творите?!"
За моей спиной раздался мужской голос. Пожилой толстяк громко произнес: "Лебедей нужно постоянно менять: сегодня - одни, завтра - другие, послезавтра - третьи...". Охранник даже ухом не повел. Мужик повторил громче: "Им необходима ротация!" . Мы уж подумали, что мужик ушел... Однако спустя минут пять за спиной он снова вскричал: "Лебеди подохнут! Их надо менять!", - с этими словами он наконец удалился.
Тут же на его месте возникла девица, вскочила на парапет и в два прыжка оказалась возле птиц. Охранник едва успел выставить вперед руку, защищающую лебедей. Девица заорала: "Что Вы меня лапаете?!"
Она стала кричать: "Дайте мне влажную салфетку - я хочу вытереться после его грязных рук!"
Она долго вытиралась... Потом долго кружила вокруг, фотографируя Игоря и угрожая ему: "Я найду на Вас управу! Я на Вас буду жаловаться!"
Я обратилась к охраннику:
- Никогда бы не подумала, что охранять в парке лебедей - такая трудная задача. Я раньше жила в Эстонии. В Таллинне на озерах живут без охраны лебеди. Их никто никогда не обижает. Ни взрослым, ни детям не приходит в голову лапать или пугать птиц. И такая же картина - во всех цивилизованных странах. Игорь, а где Вы работали раньше?
- Я здесь недавно. До этого работал санитаром в психиатрической больнице. Там было намного легче!
Игорь прав. В свое время доводилось брать интервью у главврача и завотделениями психбольницы. Беседовала и с проходящими там лечение пациентами. Сравниваю их с посетителями харьковских парков. И сравнение - не в пользу последних...
В парке им. Горького, фотографируясь у цветущих орхидей, женщины лапают цветки, тянут к себе ветки. В первое время руководство парка вынуждено было ставить у каждого куста охранника. Но со временем кустов стало так много, что не хватает охранников...
Плавающие в Лебедином озере уточки время от времени выходят из воды - гуляют по аллеям. Экзальтированные дети с криком бросаются к перепуганным уткам. Мамаши никогда не делают замечания!
Увидав белочку, дети с визгом и гиканьем бросаются к несчастной зверушке, чем пугают ее до полусмерти.
А я вспоминаю парки Таллинна, где белки безбоязненно подходят к любому человеку потому, что они там из поколения в поколение передают генетический код: "Здесь люди - АДЕКВАТНЫ!"
Хотим в Европу. Декларируем это. И забываем: Европа внимательно за нами наблюдает!
"Пустите Дуньку в Европу!"
В парк ее уже пустили. Впечатление порой такое, что Дунька с цепи сорвалась...
Додано: Вів 27 сер, 2019 21:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Аирмакс, на выходных сьездите в Гидропарк, поймете что харьковчане - образец культурности и аристократии
Додано: Вів 27 сер, 2019 21:46
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Понятно, одни больные фантазии, от начала и до конца. Хотя чего ещё ждать то от человека с расстройствами самоидентификации
Надіслано з мого Telefunken Torn.Fu.d2, використовуючи Tapatalk
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