Додано: Вів 27 сер, 2019 21:24

Влад, опровергните, плз.



Татьяна Лагунова

Yesterday at 01:59 ·

ПУСТИТЕ ДУНЬКУ В ЕВРОПУ!



Среди отличительных черт характера моих земляков есть одна, которой горжусь: харьковчане толерантны. Здесь проживают на постоянной основе либо временно люди десятков национальностей, разных рас и вероисповеданий. И, слава Богу, живут в согласии и мире. Однако, задачей журналиста является: обозначить имеющуюся проблему для того, чтобы привлечь к ней общественное внимание. Вот и темой этой статьи станет не толерантность, а нечто иное...

Итак, парк им. Горького - гордость Харькова, теперь не одинок: недавно завершили реконструкцию и "Сада им. Шевченко". Но едва его открыли, по городу поползли слухи о том, как там неадекватно ведут себя люди...

23-го августа - День освобождения Харькова от немецко-фашистских захватчиков, и потому от посетителей не было отбоя. 24 августа - то же самое. И я отправилась в сад, где, как рассказывают люди, теперь - сплошные чудеса...

Истинная правда: там, где всегда была отвратительная глубокая яма, ур** парк, теперь находится рукотворное озеро, созданное с любовью и со вкусом. Аккуратные парапеты, симпатичные скамеечки у кромки воды, откуда можно любоваться фонтанами. И это не просто несколько озер в центре парка... Каждое озеро перетекает в последующее посредством водопада! Любо-дорого смотреть. Но что это? На мостике, переброшенном через водоем, - предупреждающие таблички: "Прыгать с моста - запрещено!"

"Неужели найдется чудак, который захочет прыгнуть?!", подумала я и отправилась в ту сторону, откуда слышна музыка и где скопилось больше всего народу.

Мимо бережно хранимых древнейших дубов иду по набережной туда, где находится граница озера. Там соорудили некую скалу, из недр которой грохочет музыка. В несколько ярусов на скале сидят гигантские обезьяны, "играющие" на различных музыкальных инструментах, включая духовые, барабан и даже фортепиано. Вспышки фото- и видеоаппаратуры - скалу окружили сотни восторженных посетителей. Все в шоке от озера, фонтанов, водопадов, шелковой травы, аккуратно постриженных кустарников. Зеленый, ажурный лабиринт из живой зелени, где дети и взрослые бродят, аукаются. И все же среди всего этого великолепия "гвоздем программы" оказалась пара черных лебедей. Именно к ним приковано основное внимание. Именно из-за них у кромки воды скопилось так много людей.

Кое-какие слухи доходили в последнее время и до меня: мол, в саду Шевченко люди плохо обращаются с лебедями...



Солнце палит так, что находиться вне тени невозможно ни людям, ни животным, ни птицам. У озера тень лишь в одном месте - у подножия "обезьяньей скалы". Крошечный кусочек тени, наконец-то, касается кромки воды - там, забившись в угол, лежат два Черных Лебедя. На протяжении знойного громкоговорящего дня они искали на озере клочок прохлады... И вот, под вечер, наконец, нашли. И самец, спрятав голову под крыло, наконец-то, смог задремать. Самочка с ярко-красным крепким клювом устало смотрит на толпу надоедливых людей. У изголовья птиц стоит... охранник в униформе.

"Неужели все настолько серьезно, что птицам потребовалась охрана?!", - мелькнула мысль. Подхожу к охраннику, поздравляю его с двумя праздниками. Он благодарит.

- Много людей?..

- Страшное дело! Так ведь еще рядом, на площади, - постоянно какие-то концерты, ярмарки - уже второй день... Через час начнется концерт.

- За два дня много ли было людей, которые догадались Вас поздравить?

- Вы - первая, - грустно улыбнулся он.

- Татьяна, - протянула ему руку.

- Юрий, - отвечает смущенно. И обращается к женщине, усадившей ребенка на парапет поближе к птицам: "Мамочка, уберите ребенка - это опасно для него!"



Действительно, женщины постоянно усаживают малышей поближе к птицам, одна из которых не спит и в любой момент может, выбросив вперед длинную шею, клюнуть малыша и, в лучшем случае, напугать... А в худшем - выклевать глаз.

- Юра, а что, со дня открытия парка были случаи, когда лебедь нападал на ребенка?

- Да. Мамаша посадила малыша на парапет, лебедь вытянул шею, крикнул... Ребенок испугался - упал в воду! Глубина - сами видите - приличная... Отец нырнул следом... Да тут без конца такие лезут к птицам. Едва успеваю отгонять. Вчера пацан лет 8-ми ногой лебедя ударил...

- Как - ударил?!!

- Ну да. Замахнулся ногой, когда залез вот сюда. Но чуть-чуть не дотянулся. А то как раз бы по голове попал. А сколько мужиков пытаются в воду залезть - Вы себе не представляете! Бедные птицы уже не знают, куда от них всех деваться!

- Да, мне птиц жалко - домик-то их стоит на солнцепеке. Кстати, Вы чувствуете неприятный запах, исходящий от воды?

- Нет. А что? Возможно, я уже просто принюхался...

- Так и есть: принюхался. А вот в парке Горького вода в озере не пахнет. А тут, по-видимому, зацвела...



Мы с Юрием беседовали минут 10. За это время он сделал замечание двум десяткам женщин, чьи дети рисковали свалиться в воду или быть травмированными мощным клювом птицы.

К охраннику подошел коллега - высокий крепыш, немного похожий на боксера Валуева, пришел на смену.



- Игорь, - представился он. И тут же громко произнес: "Женщина, ваш ребенок сейчас свалится в воду!" Нет, с ними совершенно невозможно общаться - они не понимают, что лебедь реально может сделать ребенка инвалидом. Без глаза!, - досадует охранник, - Юра у нас тихий. Я, в отличие от него, - громогласный. Иначе до них просто не доходит. "Дети, слезьте, пожалуйста, с парапета. Это опасно!" Боже, где же их родители?!, - Игорь утирает со лба пот.

- Я Вам не завидую. Целый день на солнцепеке и с тяжелыми посетителями... Буквально через каждые несколько секунд - очередной малыш - в опасности.



Справа от меня на парапет опускается женщина со смартфоном. Ей не нравится, что лебедь спит, спрятав голову под крыло - не выйдет удачного снимка. Не долго думая, она бросается к птице, чтобы схватить ее за шею. Но промахивается и делает вторую попытку: "Эй! Проснись!" Наперерез протянутой руке бросается Игорь: "Что Вы творите?!"



За моей спиной раздался мужской голос. Пожилой толстяк громко произнес: "Лебедей нужно постоянно менять: сегодня - одни, завтра - другие, послезавтра - третьи...". Охранник даже ухом не повел. Мужик повторил громче: "Им необходима ротация!" . Мы уж подумали, что мужик ушел... Однако спустя минут пять за спиной он снова вскричал: "Лебеди подохнут! Их надо менять!", - с этими словами он наконец удалился.

Тут же на его месте возникла девица, вскочила на парапет и в два прыжка оказалась возле птиц. Охранник едва успел выставить вперед руку, защищающую лебедей. Девица заорала: "Что Вы меня лапаете?!"

Она стала кричать: "Дайте мне влажную салфетку - я хочу вытереться после его грязных рук!"

Она долго вытиралась... Потом долго кружила вокруг, фотографируя Игоря и угрожая ему: "Я найду на Вас управу! Я на Вас буду жаловаться!"



Я обратилась к охраннику:

- Никогда бы не подумала, что охранять в парке лебедей - такая трудная задача. Я раньше жила в Эстонии. В Таллинне на озерах живут без охраны лебеди. Их никто никогда не обижает. Ни взрослым, ни детям не приходит в голову лапать или пугать птиц. И такая же картина - во всех цивилизованных странах. Игорь, а где Вы работали раньше?

- Я здесь недавно. До этого работал санитаром в психиатрической больнице. Там было намного легче!



Игорь прав. В свое время доводилось брать интервью у главврача и завотделениями психбольницы. Беседовала и с проходящими там лечение пациентами. Сравниваю их с посетителями харьковских парков. И сравнение - не в пользу последних...

В парке им. Горького, фотографируясь у цветущих орхидей, женщины лапают цветки, тянут к себе ветки. В первое время руководство парка вынуждено было ставить у каждого куста охранника. Но со временем кустов стало так много, что не хватает охранников...

Плавающие в Лебедином озере уточки время от времени выходят из воды - гуляют по аллеям. Экзальтированные дети с криком бросаются к перепуганным уткам. Мамаши никогда не делают замечания!

Увидав белочку, дети с визгом и гиканьем бросаются к несчастной зверушке, чем пугают ее до полусмерти.

А я вспоминаю парки Таллинна, где белки безбоязненно подходят к любому человеку потому, что они там из поколения в поколение передают генетический код: "Здесь люди - АДЕКВАТНЫ!"



Хотим в Европу. Декларируем это. И забываем: Европа внимательно за нами наблюдает!

"Пустите Дуньку в Европу!"

В парк ее уже пустили. Впечатление порой такое, что Дунька с цепи сорвалась...