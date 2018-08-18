Потому что все покупают дома. Квартиры - для челяди.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 сер, 2019 23:57
Додано: Вів 27 сер, 2019 23:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
в какое время дня\ночи стоит прийди на Лысую гору, что б новая очередь ЖК Фанта показалась привлекательной?
PS. сколько черных кошек приносить с собой?
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