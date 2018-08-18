в какое время дня\ночи стоит прийди на Лысую гору, что б новая очередь ЖК Фанта показалась привлекательной?
PS. сколько черных кошек приносить с собой?
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Додано: Вів 27 сер, 2019 23:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
в какое время дня\ночи стоит прийди на Лысую гору, что б новая очередь ЖК Фанта показалась привлекательной?
PS. сколько черных кошек приносить с собой?
Додано: Сер 28 сер, 2019 07:19
достаточно одного живого акурта і три відра турецького йогурта
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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