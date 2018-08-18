в какое время дня\ночи стоит прийди на Лысую гору, что б новая очередь ЖК Фанта показалась привлекательной?
PS. сколько черных кошек приносить с собой?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 сер, 2019 23:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
в какое время дня\ночи стоит прийди на Лысую гору, что б новая очередь ЖК Фанта показалась привлекательной?
PS. сколько черных кошек приносить с собой?
Додано: Сер 28 сер, 2019 08:20
Хватит завидовать. Берите сдачу от покупки дома, где там - не помню, в Техасе, и купите новую квартиру в Оранже для родителей.
Все равно Ярославов Град вы не потянете. Дорого да и место на отшибе - далеко от географического центра Печерского района - Черной горы.
Додано: Сер 28 сер, 2019 09:17
Вышли свежие данные за июнь по недвижимости в штатах. Че-то дорожайка буксует.Данный разных источников, но в целом тенденция на замедление роста видна.
А вот нашел федеральное жилищное агентство
А вот данные более детальные, там много интересных таблиц и графиков.
Это в качестве затравки)
Живите своим умом!
Додано: Сер 28 сер, 2019 09:37
zzzzzz
зачем вы сюда тянете эти простыни?
стартаните ветку про РНСША и там забавляйтесь
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 28 сер, 2019 09:47
Лучше обсуждать как сэкономить 20 грн с помощью энергосберегающих лампочек? Или стоимость билета на электричку с Ирпеня в Киев?
РН США является одним из индикаторов экономической ситуации в мире и спасибо Зету за информацию. Думаю 90% форумчан не потрудились бы и поискать информацию.
Додано: Сер 28 сер, 2019 10:02
Да я просто хочу немного разбавить ветку. Вам не надоело годами обсуждать ЦП,Оранж, Укрбуд, модные МОПы ? По-моему это уже скучно,целый год одно и тоже мусолить.
Да я знаю что вы мне сейчас напишете - "Еще раз прочитай название ветки,медленно,шевеля губами"
Живите своим умом!
Додано: Сер 28 сер, 2019 10:07
Каждый бомж в Омерике собирается инвестировать сюда.
Теперь цены однозначно туземун.
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