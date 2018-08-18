Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Понаехал написав:в какое время дня\ночи стоит прийди на Лысую гору, что б новая очередь ЖК Фанта показалась привлекательной?
PS. сколько черных кошек приносить с собой?
Хватит завидовать. Берите сдачу от покупки дома, где там - не помню, в Техасе, и купите новую квартиру в Оранже для родителей. Все равно Ярославов Град вы не потянете. Дорого да и место на отшибе - далеко от географического центра Печерского района - Черной горы.
Цены на жилье выросли в течение 32 кварталов подряд по всей территории Соединенных Штатов. Цены на жилье выросли во всех 50 штатах и округе Колумбия в период между вторыми кварталами 2018 и 2019 годов. Пять основных областей в годовом исчислении были: 1) Айдахо 11,4 процента; 2) Юта 7,7 процента; 3) Теннесси 7,2 процента; 4) Грузия 6,9 процента; и 5) Аризона 6,9 процента. Области, показывающие наименьшее годовое удорожание, были: 1) Делавэр 1,2 процента; 2) Мэриленд 1,5 процента; 3) округ Колумбия 1,8 процента; 4) Айова 2,2 процента; и 5) Нью-Джерси 2,7 процента. За последние четыре квартала цены на жилье выросли во всех 100 крупнейших мегаполисах США. Годовой рост цен был самым большим в Бойсе, штат Айдахо, где цены выросли на 13,6 процента. Цены были самыми слабыми в Окснард-Таузенд-Оукс-Вентура, Калифорния , где они выросли на 0,5 процента.
Прохожий написав:zzzzzz зачем вы сюда тянете эти простыни? стартаните ветку про РНСША и там забавляйтесь
Да я просто хочу немного разбавить ветку. Вам не надоело годами обсуждать ЦП,Оранж, Укрбуд, модные МОПы ? По-моему это уже скучно,целый год одно и тоже мусолить. Да я знаю что вы мне сейчас напишете - "Еще раз прочитай название ветки,медленно,шевеля губами"
Цены на жилье выросли в течение 32 кварталов подряд по всей территории Соединенных Штатов. Цены на жилье выросли во всех 50 штатах и округе Колумбия в период между вторыми кварталами 2018 и 2019 годов. Пять основных областей в годовом исчислении были: 1) Айдахо 11,4 процента; 2) Юта 7,7 процента; 3) Теннесси 7,2 процента; 4) Грузия 6,9 процента; и 5) Аризона 6,9 процента. Области, показывающие наименьшее годовое удорожание, были: 1) Делавэр 1,2 процента; 2) Мэриленд 1,5 процента; 3) округ Колумбия 1,8 процента; 4) Айова 2,2 процента; и 5) Нью-Джерси 2,7 процента. За последние четыре квартала цены на жилье выросли во всех 100 крупнейших мегаполисах США. Годовой рост цен был самым большим в Бойсе, штат Айдахо, где цены выросли на 13,6 процента. Цены были самыми слабыми в Окснард-Таузенд-Оукс-Вентура, Калифорния , где они выросли на 0,5 процента.
Вас не смущает, что цены ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ, даже после повышения ставки федрезом. При чем растут в большей части страны опережая инфляцию. Т.е. они не то что не падают, но даже на месте не стоят. Они растут быстрее чем % по депозитам в банках и опережают инфляцию. О чем должны волноваться американцы кроме того что купили слишком мало недвиги год, два, 10 лет назад?
airmax78 написав:Вас не смущает, что цены ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ, даже после повышения ставки федрезом. При чем растут в большей части страны опережая инфляцию. Т.е. они не то что не падают, но даже на месте не стоят. Они растут быстрее чем % по депозитам в банках и опережают инфляцию. О чем должны волноваться американцы кроме того что купили слишком мало недвиги год, два, 10 лет назад?
Ставки остаются очень низкими. Безработица как явление, в США ликвидирована. В конце концов, у них президент девелопер.