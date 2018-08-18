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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1555155615571558>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 217
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
66
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
32
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 23:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

в какое время дня\ночи стоит прийди на Лысую гору, что б новая очередь ЖК Фанта показалась привлекательной?

PS. сколько черных кошек приносить с собой? :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 08:20

  Понаехал написав:в какое время дня\ночи стоит прийди на Лысую гору, что б новая очередь ЖК Фанта показалась привлекательной?

PS. сколько черных кошек приносить с собой? :)

Хватит завидовать. Берите сдачу от покупки дома, где там - не помню, в Техасе, и купите новую квартиру в Оранже для родителей.
Все равно Ярославов Град вы не потянете. Дорого да и место на отшибе - далеко от географического центра Печерского района - Черной горы.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 09:17

Вышли свежие данные за июнь по недвижимости в штатах. Че-то дорожайка буксует.Данный разных источников, но в целом тенденция на замедление роста видна.

Зображення

Зображення


А вот нашел федеральное жилищное агентство
https://www.fhfa.gov/Media/PublicAffair ... 019Q2.aspx

Значительные выводы

Цены на жилье выросли в течение 32 кварталов подряд по всей территории Соединенных Штатов.
Цены на жилье выросли во всех 50 штатах и ​​округе Колумбия в период между вторыми кварталами 2018 и 2019 годов. Пять основных областей в годовом исчислении были: 1) Айдахо 11,4 процента; 2) Юта 7,7 процента; 3) Теннесси 7,2 процента; 4) Грузия 6,9 процента; и 5) Аризона 6,9 процента. Области, показывающие наименьшее годовое удорожание, были: 1) Делавэр 1,2 процента; 2) Мэриленд 1,5 процента; 3) округ Колумбия 1,8 процента; 4) Айова 2,2 процента; и 5) Нью-Джерси 2,7 процента.
За последние четыре квартала цены на жилье выросли во всех 100 крупнейших мегаполисах США. Годовой рост цен был самым большим в Бойсе, штат Айдахо, где цены выросли на 13,6 процента. Цены были самыми слабыми в Окснард-Таузенд-Оукс-Вентура, Калифорния , где они выросли на 0,5 процента.


А вот данные более детальные, там много интересных таблиц и графиков.
https://www.fhfa.gov/AboutUs/Reports/Re ... 2019Q2.pdf

Это в качестве затравки)
Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 09:37

zzzzzz
зачем вы сюда тянете эти простыни?
стартаните ветку про РНСША и там забавляйтесь
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 09:47

  Прохожий написав:zzzzzz
зачем вы сюда тянете эти простыни?
стартаните ветку про РНСША и там забавляйтесь

Лучше обсуждать как сэкономить 20 грн с помощью энергосберегающих лампочек? Или стоимость билета на электричку с Ирпеня в Киев?

РН США является одним из индикаторов экономической ситуации в мире и спасибо Зету за информацию. Думаю 90% форумчан не потрудились бы и поискать информацию.
Любопытный
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 10:02

  Прохожий написав:zzzzzz
зачем вы сюда тянете эти простыни?
стартаните ветку про РНСША и там забавляйтесь


Да я просто хочу немного разбавить ветку. Вам не надоело годами обсуждать ЦП,Оранж, Укрбуд, модные МОПы ? По-моему это уже скучно,целый год одно и тоже мусолить.
Да я знаю что вы мне сейчас напишете - "Еще раз прочитай название ветки,медленно,шевеля губами"
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 10:07

Каждый бомж в Омерике собирается инвестировать сюда.
Теперь цены однозначно туземун.
https://youtu.be/40lqx60Zxxg?t=599
es77
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 11:09

  zzzzzz написав:Вышли свежие данные за июнь по недвижимости в штатах. Че-то дорожайка буксует.Данный разных источников, но в целом тенденция на замедление роста видна.

Зображення

Зображення


А вот нашел федеральное жилищное агентство
https://www.fhfa.gov/Media/PublicAffair ... 019Q2.aspx

Значительные выводы

Цены на жилье выросли в течение 32 кварталов подряд по всей территории Соединенных Штатов.
Цены на жилье выросли во всех 50 штатах и ​​округе Колумбия в период между вторыми кварталами 2018 и 2019 годов. Пять основных областей в годовом исчислении были: 1) Айдахо 11,4 процента; 2) Юта 7,7 процента; 3) Теннесси 7,2 процента; 4) Грузия 6,9 процента; и 5) Аризона 6,9 процента. Области, показывающие наименьшее годовое удорожание, были: 1) Делавэр 1,2 процента; 2) Мэриленд 1,5 процента; 3) округ Колумбия 1,8 процента; 4) Айова 2,2 процента; и 5) Нью-Джерси 2,7 процента.
За последние четыре квартала цены на жилье выросли во всех 100 крупнейших мегаполисах США. Годовой рост цен был самым большим в Бойсе, штат Айдахо, где цены выросли на 13,6 процента. Цены были самыми слабыми в Окснард-Таузенд-Оукс-Вентура, Калифорния , где они выросли на 0,5 процента.


А вот данные более детальные, там много интересных таблиц и графиков.
https://www.fhfa.gov/AboutUs/Reports/Re ... 2019Q2.pdf

Это в качестве затравки)
Зображення

Вас не смущает, что цены ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ, даже после повышения ставки федрезом. При чем растут в большей части страны опережая инфляцию. Т.е. они
не то что не падают, но даже на месте не стоят. Они растут быстрее чем % по депозитам в банках и опережают инфляцию. О чем должны волноваться американцы кроме того что купили слишком мало недвиги год, два, 10 лет назад?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 12:15

  Понаехал написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Как говорит Франт, если такие зарплаты то почему такие низкие цены на квартиры?

Потому что все покупают дома. Квартиры - для челяди. :mrgreen:

99% "форумчан" тут і є РАБсила :)
про які будинки йде мова???
за весь час лише я доводив необхідність приватного сектору.
результат кожен особисто може побачити завтра на Грушевського...
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 12:21

  airmax78 написав:Вас не смущает, что цены ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ, даже после повышения ставки федрезом. При чем растут в большей части страны опережая инфляцию. Т.е. они
не то что не падают, но даже на месте не стоят. Они растут быстрее чем % по депозитам в банках и опережают инфляцию. О чем должны волноваться американцы кроме того что купили слишком мало недвиги год, два, 10 лет назад?

Ставки остаются очень низкими.
Безработица как явление, в США ликвидирована.
В конце концов, у них президент девелопер.
UA
 
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