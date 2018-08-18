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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1555155615571558

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 217
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
66
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
32
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 12:34

Аурум!! Господа, худшего пздца на кржн я ещё не видел. Люди отдали солидные деньги
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hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 12:46

  hume написав:Аурум!! Господа, худшего пздца на кржн я ещё не видел. Люди отдали солидные деньги
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Не может быть. Это же не хрущ с бабушками-алкоголиками. Фотошоп, однозначно.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 12:54

  UA написав:
  airmax78 написав:Вас не смущает, что цены ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ, даже после повышения ставки федрезом. При чем растут в большей части страны опережая инфляцию. Т.е. они
не то что не падают, но даже на месте не стоят. Они растут быстрее чем % по депозитам в банках и опережают инфляцию. О чем должны волноваться американцы кроме того что купили слишком мало недвиги год, два, 10 лет назад?

Ставки остаются очень низкими.
Безработица как явление, в США ликвидирована.
В конце концов, у них президент девелопер.

Но Зед-то нам непрозрачно намекает что вот-вот все как начнет валиться - так мало не покажется.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 13:08

  hume написав:Аурум!! Господа, худшего пздца на кржн я ещё не видел. Люди отдали солидные деньги

Это конец Геоса как застройщика в сегменте бизнес-класс.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 13:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Аурум!! Господа, худшего пздца на кржн я ещё не видел.

неужели дом боком построили? так и лежит?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 13:25

  Serg-ik написав:
  hume написав:Аурум!! Господа, худшего пздца на кржн я ещё не видел.

неужели дом боком построили? так и лежит?

думаю увидев такое "зодчество" hume не устоял на ногах ну и сфоткал уж как получилось 8)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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