Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Вас не смущает, что цены ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ, даже после повышения ставки федрезом. При чем растут в большей части страны опережая инфляцию. Т.е. они не то что не падают, но даже на месте не стоят. Они растут быстрее чем % по депозитам в банках и опережают инфляцию. О чем должны волноваться американцы кроме того что купили слишком мало недвиги год, два, 10 лет назад?
Ставки остаются очень низкими. Безработица как явление, в США ликвидирована. В конце концов, у них президент девелопер.
Но Зед-то нам непрозрачно намекает что вот-вот все как начнет валиться - так мало не покажется.
airmax78 написав:Хватит завидовать. Берите сдачу от покупки дома, где там - не помню, в Техасе, и купите новую квартиру в Оранже для родителей. Все равно Ярославов Град вы не потянете. Дорого да и место на отшибе - далеко от географического центра Печерского района - Черной горы.
У меня заканчиваются платежи по кредиту на машину. Будут свободными 350 баксов в месяц. Их надо инвестировать. Буду смотреть студии в СПБ, Киеве, Минске в сентябре- где понравится, возможно, возьму . 3 города, где есть родственники и они за определённый процент от прибыли готовы менеджить по доверенности.
airmax78 написав:Хватит завидовать. Берите сдачу от покупки дома, где там - не помню, в Техасе, и купите новую квартиру в Оранже для родителей. Все равно Ярославов Град вы не потянете. Дорого да и место на отшибе - далеко от географического центра Печерского района - Черной горы.
У меня заканчиваются платежи по кредиту на машину. Будут свободными 350 баксов в месяц. Их надо инвестировать. Буду смотреть студии в СПБ, Киеве, Минске в сентябре- где понравится, возможно, возьму . 3 города, где есть родственники и они за определённый процент от прибыли готовы менеджить по доверенности.
ще один інвештор-"дулярчик"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.