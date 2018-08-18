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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 28 сер, 2019 14:13
UA написав: airmax78 написав:
Вас не смущает, что цены ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ, даже после повышения ставки федрезом. При чем растут в большей части страны опережая инфляцию. Т.е. они
не то что не падают, но даже на месте не стоят. Они растут быстрее чем % по депозитам в банках и опережают инфляцию. О чем должны волноваться американцы кроме того что купили слишком мало недвиги год, два, 10 лет назад?
Ставки остаются очень низкими.
Безработица как явление, в США ликвидирована.
В конце концов, у них президент девелопер.
Если все хорошо, то почему процент дефолтов по мортгейджу имеет самый большой прирост со времён кризиса?
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Додано: Сер 28 сер, 2019 15:03
airmax78 написав:
Вас не смущает, что цены ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ, даже после повышения ставки федрезом. При чем растут в большей части страны опережая инфляцию. Т.е. они
не то что не падают, но даже на месте не стоят. Они растут быстрее чем % по депозитам в банках и опережают инфляцию. О чем должны волноваться американцы кроме того что купили слишком мало недвиги год, два, 10 лет назад?
Все верно, только все наоборот
В 2019 ставки ФРС как раз 1 раз уже снизил. Так-же снижаются ставки по ипотечным кредитам. Но на удивление и рост цен замедляется, хотя казалось-бы и безработица низкая,и ипотечные кредиты подешевели, недвига должна расти, а её рост как раз замдляется.
Живите своим умом!
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