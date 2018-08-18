airmax78 написав:

Вас не смущает, что цены ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ, даже после повышения ставки федрезом. При чем растут в большей части страны опережая инфляцию. Т.е. онине то что не падают, но даже на месте не стоят. Они растут быстрее чем % по депозитам в банках и опережают инфляцию. О чем должны волноваться американцы кроме того что купили слишком мало недвиги год, два, 10 лет назад?