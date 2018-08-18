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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 28 сер, 2019 15:23
zzzzzz написав: airmax78 написав:
Вас не смущает, что цены ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ, даже после повышения ставки федрезом. При чем растут в большей части страны опережая инфляцию. Т.е. они
не то что не падают, но даже на месте не стоят. Они растут быстрее чем % по депозитам в банках и опережают инфляцию. О чем должны волноваться американцы кроме того что купили слишком мало недвиги год, два, 10 лет назад?
Все верно, только все наоборот
В 2019 ставки ФРС как раз 1 раз уже снизил. Так-же снижаются ставки по ипотечным кредитам. Но на удивление и рост цен замедляется, хотя казалось-бы и безработица низкая,и ипотечные кредиты подешевели, недвига должна расти, а её рост как раз замдляется.
Рынок недвиги подвержен инерции. Он все еще рос когда ставки росли и он все еще замедляется когда ставка начала снижаться. Ничего, скоро раскочегарится.
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airmax78
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Додано: Сер 28 сер, 2019 15:25
airmax78 написав:
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Рынок недвиги подвержен инерции. Он все еще рос когда ставки росли и он все еще замедляется когда ставка начала снижаться. Ничего, скоро раскочегарится.
Все это правильно, но большая часть инвестиционного жилья. Она слабо зависит от ставки и очень сильно упала по объёмам
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Понаехал
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Додано: Сер 28 сер, 2019 15:27
Понаехал написав: airmax78 написав:
Хватит завидовать. Берите сдачу от покупки дома, где там - не помню, в Техасе, и купите новую квартиру в Оранже для родителей.
Все равно Ярославов Град вы не потянете. Дорого да и место на отшибе - далеко от географического центра Печерского района - Черной горы.
У меня заканчиваются платежи по кредиту на машину. Будут свободными 350 баксов в месяц. Их надо инвестировать. Буду смотреть студии в СПБ, Киеве, Минске в сентябре- где понравится, возможно, возьму . 3 города, где есть родственники и они за определённый процент от прибыли готовы менеджить по доверенности.
думаю, в Києві найбільший потенціал
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Сер 28 сер, 2019 15:33
Понаехал написав: flyman написав:
думаю, в Києві найбільший потенціал
Думаю, что они приблизительно равны. Буду смотреть на месте. Билеты уже взял
продай Вишневе та візьми ближче до Києва,
в декларації США нічого не буде під оподаткування, так як ти продав і знову вклався в нерухомість. В Польщі так можна
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Сер 28 сер, 2019 15:46
Унуноктий, так что там с банкой Оркады? Хватило им "обязательных резервов" чтобы перезапуститься и не утонуть?
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airmax78
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Додано: Сер 28 сер, 2019 16:17
А что вообще с аркадой, а то как-то тихо. Не к добру
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hume
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