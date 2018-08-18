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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1557155815591560

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 217
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
66
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
32
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 18:11

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Хватит завидовать. Берите сдачу от покупки дома, где там - не помню, в Техасе, и купите новую квартиру в Оранже для родителей.
Все равно Ярославов Град вы не потянете. Дорого да и место на отшибе - далеко от географического центра Печерского района - Черной горы.

У меня заканчиваются платежи по кредиту на машину. Будут свободными 350 баксов в месяц. Их надо инвестировать. Буду смотреть студии в СПБ, Киеве, Минске в сентябре- где понравится, возможно, возьму . 3 города, где есть родственники и они за определённый процент от прибыли готовы менеджить по доверенности.

Взял-бы три в Санктпетербурге.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 18:17

  Vadim V написав:
  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Хватит завидовать. Берите сдачу от покупки дома, где там - не помню, в Техасе, и купите новую квартиру в Оранже для родителей.
Все равно Ярославов Град вы не потянете. Дорого да и место на отшибе - далеко от географического центра Печерского района - Черной горы.

У меня заканчиваются платежи по кредиту на машину. Будут свободными 350 баксов в месяц. Их надо инвестировать. Буду смотреть студии в СПБ, Киеве, Минске в сентябре- где понравится, возможно, возьму . 3 города, где есть родственники и они за определённый процент от прибыли готовы менеджить по доверенности.

Взял-бы три в Санктпетербурге.

Еще пару ледников в Гренландии растает и его затопит нах.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 18:21

  airmax78 написав:Еще пару ледников в Гренландии растает и его затопит нах.

Жаль до краснокирпичной не дойдет. :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 18:22

  airmax78 написав:Еще пару ледников в Гренландии растает и его затопит нах.

У нас быстрее засохнет чем там затопит... :(
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 18:22

  Понаехал написав:
  flyman написав:думаю, в Києві найбільший потенціал

Думаю, что они приблизительно равны. Буду смотреть на месте. Билеты уже взял :)


Бери во всех трех городах, будет диверсификация!
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 18:28

  zzzzzz написав:Макс, вот динамика ставок по 30-летней ипотеки.
Пик был в ноябре 2018 - 5,17%
Сейчас ставки упали до 3,9%
Но недвига не хочет дорожать.
При этом безработица не растет.
https://ru.investing.com/economic-calen ... -rate-1042


А чего она должна дорожать? Это ж не уравнение с одним неизвестным, как в 3м классе.

Может это и есть пик цен на недвижимость, абсолютный пик? Деревья не растут до небес, сколько б их не поливали.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 18:31

  Понаехал написав:
  UA написав:Ставки остаются очень низкими.
Безработица как явление, в США ликвидирована.
В конце концов, у них президент девелопер.

Если все хорошо, то почему процент дефолтов по мортгейджу имеет самый большой прирост со времён кризиса? :)

Ничего нового.
Переоценка своих возможностей. Недооценка рисков...
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 18:46

  investorkiev написав:
А чего она должна дорожать? Это ж не уравнение с одним неизвестным, как в 3м классе.

Может это и есть пик цен на недвижимость, абсолютный пик? Деревья не растут до небес, сколько б их не поливали.

Зображення
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 19:13

  Понаехал написав:
  flyman написав:продай Вишневе та візьми ближче до Києва,
в декларації США нічого не буде під оподаткування, так як ти продав і знову вклався в нерухомість. В Польщі так можна

Продавать буду на следующий налоговой год. Там скидка больше будет мне. Выгоднее. Не декларировать нельзя.

декларуеш продаж та покупку нерухомості, в результаті 0 податку, хіба нє?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 19:18

  UA написав:
  investorkiev написав:
А чего она должна дорожать? Это ж не уравнение с одним неизвестным, как в 3м классе.

Может это и есть пик цен на недвижимость, абсолютный пик? Деревья не растут до небес, сколько б их не поливали.

Зображення

секвоя, яка пережила три глобальних катастрофи,
зараз такі не ростуть, дуже мало дерев віком старше 200 років
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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