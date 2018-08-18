Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Хватит завидовать. Берите сдачу от покупки дома, где там - не помню, в Техасе, и купите новую квартиру в Оранже для родителей. Все равно Ярославов Град вы не потянете. Дорого да и место на отшибе - далеко от географического центра Печерского района - Черной горы.
У меня заканчиваются платежи по кредиту на машину. Будут свободными 350 баксов в месяц. Их надо инвестировать. Буду смотреть студии в СПБ, Киеве, Минске в сентябре- где понравится, возможно, возьму . 3 города, где есть родственники и они за определённый процент от прибыли готовы менеджить по доверенности.
airmax78 написав:Хватит завидовать. Берите сдачу от покупки дома, где там - не помню, в Техасе, и купите новую квартиру в Оранже для родителей. Все равно Ярославов Град вы не потянете. Дорого да и место на отшибе - далеко от географического центра Печерского района - Черной горы.
У меня заканчиваются платежи по кредиту на машину. Будут свободными 350 баксов в месяц. Их надо инвестировать. Буду смотреть студии в СПБ, Киеве, Минске в сентябре- где понравится, возможно, возьму . 3 города, где есть родственники и они за определённый процент от прибыли готовы менеджить по доверенности.
Взял-бы три в Санктпетербурге.
Еще пару ледников в Гренландии растает и его затопит нах.
flyman написав:продай Вишневе та візьми ближче до Києва, в декларації США нічого не буде під оподаткування, так як ти продав і знову вклався в нерухомість. В Польщі так можна
Продавать буду на следующий налоговой год. Там скидка больше будет мне. Выгоднее. Не декларировать нельзя.
декларуеш продаж та покупку нерухомості, в результаті 0 податку, хіба нє?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
investorkiev написав: А чего она должна дорожать? Это ж не уравнение с одним неизвестным, как в 3м классе.
Может это и есть пик цен на недвижимость, абсолютный пик? Деревья не растут до небес, сколько б их не поливали.
секвоя, яка пережила три глобальних катастрофи, зараз такі не ростуть, дуже мало дерев віком старше 200 років
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.