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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1559156015611562>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 217
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
66
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
32
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 20:02

  investorkiev написав:
  zzzzzz написав:Макс, вот динамика ставок по 30-летней ипотеки.
Пик был в ноябре 2018 - 5,17%
Сейчас ставки упали до 3,9%
Но недвига не хочет дорожать.
При этом безработица не растет.
https://ru.investing.com/economic-calen ... -rate-1042


А чего она должна дорожать? Это ж не уравнение с одним неизвестным, как в 3м классе.

Может это и есть пик цен на недвижимость, абсолютный пик? Деревья не растут до небес, сколько б их не поливали.


Как раз рост подкреплен ростом денежной базы. По-простому говоря долларов стало намного больше чем 5 лет назад. За 5 лет цены в США выросли в среднем на 32,9% , за год +4,99% , с начала года +1,05%
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 20:07

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Востаннє редагувалось Понаехал в Сер 28 сер, 2019 20:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 20:20

  zzzzzz написав:Как раз рост подкреплен ростом денежной базы. По-простому говоря долларов стало намного больше чем 5 лет назад. За 5 лет цены в США выросли в среднем на 32,9% , за год +4,99% , с начала года +1,05%

А вас предупреждали...
https://www.youtube.com/watch?v=wIiPAUkDDNk
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 20:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ззззз, доларов стало больше, но они стерилизовались в фондовом рынке.
У американцев нет такой национальной идеи как в Киеве: купить дополнительную однушку под аренду на всю котлету. Американец, когда у него появляется доп.бабло - несет его на фондовый рынок.

У нас же недвижимость выполняет как потребительскую, так и инвестиционную функцию!
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 20:29

  investorkiev написав:Ззззз, доларов стало больше, но они стерилизовались в фондовом рынке.
У американцев нет такой национальной идеи как в Киеве: купить дополнительную однушку под аренду на всю котлету. Американец, когда у него появляется доп.бабло - несет его на фондовый рынок.

У нас же недвижимость выполняет как потребительскую, так и инвестиционную функцию!

а куда він понесе, в будинок із овна та палок?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 20:31

  zzzzzz написав:
Как раз рост подкреплен ростом денежной базы. По-простому говоря долларов стало намного больше чем 5 лет назад. За 5 лет цены в США выросли в среднем на 32,9% , за год +4,99% , с начала года +1,05%

Mortgage applications decreased by 6.2% during the week ended Aug. 23, according to the Mortgage Bankers Association, disrupting a recent boom in refinancing activity spurred by falling U.S interest rates.

https://finance.yahoo.com/m/68fbfd56-fca5-359d-ab60-d1c66f8c309e/trump%27s-china-trade-war.html
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 20:38

ПРЕС-РЕЛІЗ

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продає через голландський аукціон в системі ProZоrro.Продажі понад 30 квартир, що обліковуються на балансі ПАТ «ДІАМАНТБАНК».

Усі квартири розташовані в житловому комплексі "Crystal Park", зведеному у Києві поблизу метро Шулявська на проспекті Перемоги, 42. Будинок вже зданий в експлуатацію. Квартири мають цегляні стіни та метало-пластикові вікна. Без ремонту.

Житловий комплекс розташований поруч з парком ім. Пушкіна, вигляд на який відкривається з вікон будівлі. Панорамне скління візуально розширює приміщення, які й так мають висоту стелі понад три метри. Під будинком розташовується просторий дворівневий паркінг.


http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... z-auktsion

Если кому интересно, напишу более подробней. На сайте ФГВФЛ в принципе есть информация, но там надо долго во всем разбираться.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 20:40

  investorkiev написав:Ззззз, доларов стало больше, но они стерилизовались в фондовом рынке.
У американцев нет такой национальной идеи как в Киеве: купить дополнительную однушку под аренду на всю котлету. Американец, когда у него появляется доп.бабло - несет его на фондовый рынок.

У нас же недвижимость выполняет как потребительскую, так и инвестиционную функцию!

Инвестиционное жилье там тоже есть. Только это удел более богатых ленд-лордов.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 20:46

  zzzzzz написав:Инвестиционное жилье там тоже есть. Только это удел более богатых ленд-лордов.

Не согласен. Ребята с Индии очень любят: https://www.splithistory.com/?symbol=IYR
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