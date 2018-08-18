Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Как раз рост подкреплен ростом денежной базы. По-простому говоря долларов стало намного больше чем 5 лет назад. За 5 лет цены в США выросли в среднем на 32,9% , за год +4,99% , с начала года +1,05%
Ззззз, доларов стало больше, но они стерилизовались в фондовом рынке. У американцев нет такой национальной идеи как в Киеве: купить дополнительную однушку под аренду на всю котлету. Американец, когда у него появляется доп.бабло - несет его на фондовый рынок.
У нас же недвижимость выполняет как потребительскую, так и инвестиционную функцию!
investorkiev написав:Ззззз, доларов стало больше, но они стерилизовались в фондовом рынке. У американцев нет такой национальной идеи как в Киеве: купить дополнительную однушку под аренду на всю котлету. Американец, когда у него появляется доп.бабло - несет его на фондовый рынок.
У нас же недвижимость выполняет как потребительскую, так и инвестиционную функцию!
а куда він понесе, в будинок із овна та палок?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
zzzzzz написав: Как раз рост подкреплен ростом денежной базы. По-простому говоря долларов стало намного больше чем 5 лет назад. За 5 лет цены в США выросли в среднем на 32,9% , за год +4,99% , с начала года +1,05%
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investorkiev написав:Ззззз, доларов стало больше, но они стерилизовались в фондовом рынке. У американцев нет такой национальной идеи как в Киеве: купить дополнительную однушку под аренду на всю котлету. Американец, когда у него появляется доп.бабло - несет его на фондовый рынок.
У нас же недвижимость выполняет как потребительскую, так и инвестиционную функцию!
Инвестиционное жилье там тоже есть. Только это удел более богатых ленд-лордов.