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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1559156015611562

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 217
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
66
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
32
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 20:47

тут hume сегодня запилил фотку аурума......это просто ппц

мне как раз надо было на Жилянскую и я перед этим зашел на форум, и через 30 минут уже смотрел на аурум вживую......это жесть товарищи, фото просто не передает этого пис..де...ца
я тоже сфоткал но с телефона фото выкладывает боком, завтра с ноута запилю нормально. Просто угандошеный внешний вид еще даже не сданного и не достроенного дома. Половина окон разного размера, у кого выше, у кого больше, у кого со сдвигом в сторону,у кого просто изменена форма окна, вобщем это нужно видеть. Я даже не предполагал что может быть такая жесть........
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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