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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 28 сер, 2019 20:47
тут hume сегодня запилил фотку аурума......это просто ппц
мне как раз надо было на Жилянскую и я перед этим зашел на форум, и через 30 минут уже смотрел на аурум вживую......это жесть товарищи, фото просто не передает этого пис..де...ца
я тоже сфоткал но с телефона фото выкладывает боком, завтра с ноута запилю нормально. Просто угандошеный внешний вид еще даже не сданного и не достроенного дома. Половина окон разного размера, у кого выше, у кого больше, у кого со сдвигом в сторону,у кого просто изменена форма окна, вобщем это нужно видеть. Я даже не предполагал что может быть такая жесть........
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
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Додано: Сер 28 сер, 2019 22:04
Жека79 написав:
тут hume сегодня запилил фотку аурума......это просто ппц
мне как раз надо было на Жилянскую и я перед этим зашел на форум, и через 30 минут уже смотрел на аурум вживую......это жесть товарищи, фото просто не передает этого пис..де...ца
я тоже сфоткал но с телефона фото выкладывает боком, завтра с ноута запилю нормально. Просто угандошеный внешний вид еще даже не сданного и не достроенного дома. Половина окон разного размера, у кого выше, у кого больше, у кого со сдвигом в сторону,у кого просто изменена форма окна, вобщем это нужно видеть. Я даже не предполагал что может быть такая жесть........
А почему так случилось?
Типа под каждого инвестора по индивидуальному заказу окна делают?
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investorkiev
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Додано: Чет 29 сер, 2019 00:31
Жека79 написав:
Половина окон разного размера, у кого выше, у кого больше, у кого со сдвигом в сторону,у кого просто изменена форма окна, вобщем это нужно видеть. Я даже не предполагал что может быть такая жесть........
Так может копируют Тетрис ? По завершению очень даже ничего будет ?
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Alex6
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Додано: Чет 29 сер, 2019 02:56
Alex6 написав: Жека79 написав:
Половина окон разного размера, у кого выше, у кого больше, у кого со сдвигом в сторону,у кого просто изменена форма окна, вобщем это нужно видеть. Я даже не предполагал что может быть такая жесть........
Так может копируют Тетрис ? По завершению очень даже ничего будет ?
Нет, они, к сожалению, копируют не Тетрис, а Элегант. По завершению "очень даже ничего" не будет.
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airmax78
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Додано: Чет 29 сер, 2019 02:58
investorkiev написав: Жека79 написав:
тут hume сегодня запилил фотку аурума......это просто ппц
мне как раз надо было на Жилянскую и я перед этим зашел на форум, и через 30 минут уже смотрел на аурум вживую......это жесть товарищи, фото просто не передает этого пис..де...ца
я тоже сфоткал но с телефона фото выкладывает боком, завтра с ноута запилю нормально. Просто угандошеный внешний вид еще даже не сданного и не достроенного дома. Половина окон разного размера, у кого выше, у кого больше, у кого со сдвигом в сторону,у кого просто изменена форма окна, вобщем это нужно видеть. Я даже не предполагал что может быть такая жесть........
А почему так случилось?
Типа под каждого инвестора по индивидуальному заказу окна делают?
Я же писал. Не под каждого, а судя по всему, там есть хозяева площадки, вероятно какие-то конченные колхозники, и они себе так захотели сделать. Другого объяснения у меня нет.
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airmax78
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