Жека79 написав:

тут hume сегодня запилил фотку аурума......это просто ппцмне как раз надо было на Жилянскую и я перед этим зашел на форум, и через 30 минут уже смотрел на аурум вживую......это жесть товарищи, фото просто не передает этого пис..де...цая тоже сфоткал но с телефона фото выкладывает боком, завтра с ноута запилю нормально. Просто угандошеный внешний вид еще даже не сданного и не достроенного дома. Половина окон разного размера, у кого выше, у кого больше, у кого со сдвигом в сторону,у кого просто изменена форма окна, вобщем это нужно видеть. Я даже не предполагал что может быть такая жесть........