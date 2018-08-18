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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 217
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
66
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
32
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 02:56

  Alex6 написав:
  Жека79 написав:Половина окон разного размера, у кого выше, у кого больше, у кого со сдвигом в сторону,у кого просто изменена форма окна, вобщем это нужно видеть. Я даже не предполагал что может быть такая жесть........


Так может копируют Тетрис ? По завершению очень даже ничего будет ?

Нет, они, к сожалению, копируют не Тетрис, а Элегант. По завершении "очень даже ничего" не будет.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 29 сер, 2019 04:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 02:58

  investorkiev написав:
  Жека79 написав:тут hume сегодня запилил фотку аурума......это просто ппц

мне как раз надо было на Жилянскую и я перед этим зашел на форум, и через 30 минут уже смотрел на аурум вживую......это жесть товарищи, фото просто не передает этого пис..де...ца
я тоже сфоткал но с телефона фото выкладывает боком, завтра с ноута запилю нормально. Просто угандошеный внешний вид еще даже не сданного и не достроенного дома. Половина окон разного размера, у кого выше, у кого больше, у кого со сдвигом в сторону,у кого просто изменена форма окна, вобщем это нужно видеть. Я даже не предполагал что может быть такая жесть........


А почему так случилось?
Типа под каждого инвестора по индивидуальному заказу окна делают?

Я же писал. Не под каждого, а судя по всему, там есть хозяева площадки, вероятно какие-то конченные колхозники, и они себе так захотели сделать. Другого объяснения у меня нет.
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 04:02

  zzzzzz написав:
ПРЕС-РЕЛІЗ

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продає через голландський аукціон в системі ProZоrro.Продажі понад 30 квартир, що обліковуються на балансі ПАТ «ДІАМАНТБАНК».

Усі квартири розташовані в житловому комплексі "Crystal Park", зведеному у Києві поблизу метро Шулявська на проспекті Перемоги, 42. Будинок вже зданий в експлуатацію. Квартири мають цегляні стіни та метало-пластикові вікна. Без ремонту.

Житловий комплекс розташований поруч з парком ім. Пушкіна, вигляд на який відкривається з вікон будівлі. Панорамне скління візуально розширює приміщення, які й так мають висоту стелі понад три метри. Під будинком розташовується просторий дворівневий паркінг.


http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... z-auktsion

Если кому интересно, напишу более подробней. На сайте ФГВФЛ в принципе есть информация, но там надо долго во всем разбираться.

Вот это, конечно, очень интересно. Только как увидеть все 30 квартир? По ссылкам там всего 7. Начальные цены не интересные - но аукцион голландский... И самый забавный вопрос: какой там уже висит долг по обслуживанию перед СтСофией за почти 5 лет? С учетом отопления там легко баксов по 100 на метре может быть. В общем, придется, видимо, ехать на Дегтяревскую, 48.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 08:46

airmax78

Зображення

По 291 квартире 4 этаж ( 47,9 кв.м) долг 38,8 тыс на 30 июня 2019 - 2089934 грн
По 184 квартире 2 этаж (48,4 кв.м.) долг 41 тыс.грн на 31.07.2019 - 2095047 грн
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 09:43

  zzzzzz написав:airmax78

Зображення

По 291 квартире 4 этаж ( 47,9 кв.м) долг 38,8 тыс на 30 июня 2019 - 2089934 грн
По 184 квартире 2 этаж (48,4 кв.м.) долг 41 тыс.грн на 31.07.2019 - 2095047 грн

Ну, +/- как я и ожидал. 25 баксов на метре коммуналка + доначислят 60 баксов на метре за обслуживание.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 09:56

airmax78

Размер коммунальных долгов 1,5-2% от стоимости лота, это меньшее что должно тревожить. А вот голландский аукцион это любопытно.
Первый аукцион будет уже во вторник 3 сентября, всего будет 50 шагов. Правда я не понял какой размер шага на понижение.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 09:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Мой бид: $1000 за метр. Хотите перебить - ставьте 1001 и квартира ваша.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 09:58

  zzzzzz написав:airmax78

Размер коммунальных долгов 1,5-2% от стоимости лота, это меньшее что должно тревожить. А вот голландский аукцион это любопытно.
Первый аукцион будет уже во вторник 3 сентября, всего будет 50 шагов. Правда я не понял какой размер шага на понижение.

По первоначальной цене продаться шансов нет. 0 шансов. И это, долгов там не на 1.5-2%, а минимум на 5%. Это если им удастся продать хотя бы па1500 за метр. Если цена упадет еще ниже, соответственно, долгов будет уже не 5%, а больше.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 10:10

  airmax78 написав:Мой бид: $1000 за метр.
Вы согласны купить там???
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 10:10

airmax78
Первой на торги будет выставлена кв №276 загальною площею 74,10 кв.м.
Цена 3,7 млн ( долг 47 тыс )
Это 1,2% ( долг ЖКХ к цене ) Цена может упасть максимум на 50% , следовательно долг ЖКХ будет 2,4% к цене.
Живите своим умом!
zzzzzz
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