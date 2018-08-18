Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Жека79 написав:Половина окон разного размера, у кого выше, у кого больше, у кого со сдвигом в сторону,у кого просто изменена форма окна, вобщем это нужно видеть. Я даже не предполагал что может быть такая жесть........
Так может копируют Тетрис ? По завершению очень даже ничего будет ?
Нет, они, к сожалению, копируют не Тетрис, а Элегант. По завершении "очень даже ничего" не будет.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 29 сер, 2019 04:31, всього редагувалось 1 раз.
Жека79 написав:тут hume сегодня запилил фотку аурума......это просто ппц
мне как раз надо было на Жилянскую и я перед этим зашел на форум, и через 30 минут уже смотрел на аурум вживую......это жесть товарищи, фото просто не передает этого пис..де...ца я тоже сфоткал но с телефона фото выкладывает боком, завтра с ноута запилю нормально. Просто угандошеный внешний вид еще даже не сданного и не достроенного дома. Половина окон разного размера, у кого выше, у кого больше, у кого со сдвигом в сторону,у кого просто изменена форма окна, вобщем это нужно видеть. Я даже не предполагал что может быть такая жесть........
А почему так случилось? Типа под каждого инвестора по индивидуальному заказу окна делают?
Я же писал. Не под каждого, а судя по всему, там есть хозяева площадки, вероятно какие-то конченные колхозники, и они себе так захотели сделать. Другого объяснения у меня нет.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продає через голландський аукціон в системі ProZоrro.Продажі понад 30 квартир, що обліковуються на балансі ПАТ «ДІАМАНТБАНК».
Усі квартири розташовані в житловому комплексі "Crystal Park", зведеному у Києві поблизу метро Шулявська на проспекті Перемоги, 42. Будинок вже зданий в експлуатацію. Квартири мають цегляні стіни та метало-пластикові вікна. Без ремонту.
Житловий комплекс розташований поруч з парком ім. Пушкіна, вигляд на який відкривається з вікон будівлі. Панорамне скління візуально розширює приміщення, які й так мають висоту стелі понад три метри. Під будинком розташовується просторий дворівневий паркінг.
Если кому интересно, напишу более подробней. На сайте ФГВФЛ в принципе есть информация, но там надо долго во всем разбираться.
Вот это, конечно, очень интересно. Только как увидеть все 30 квартир? По ссылкам там всего 7. Начальные цены не интересные - но аукцион голландский... И самый забавный вопрос: какой там уже висит долг по обслуживанию перед СтСофией за почти 5 лет? С учетом отопления там легко баксов по 100 на метре может быть. В общем, придется, видимо, ехать на Дегтяревскую, 48.
Размер коммунальных долгов 1,5-2% от стоимости лота, это меньшее что должно тревожить. А вот голландский аукцион это любопытно. Первый аукцион будет уже во вторник 3 сентября, всего будет 50 шагов. Правда я не понял какой размер шага на понижение.
Размер коммунальных долгов 1,5-2% от стоимости лота, это меньшее что должно тревожить. А вот голландский аукцион это любопытно. Первый аукцион будет уже во вторник 3 сентября, всего будет 50 шагов. Правда я не понял какой размер шага на понижение.
По первоначальной цене продаться шансов нет. 0 шансов. И это, долгов там не на 1.5-2%, а минимум на 5%. Это если им удастся продать хотя бы па1500 за метр. Если цена упадет еще ниже, соответственно, долгов будет уже не 5%, а больше.
airmax78 Первой на торги будет выставлена кв №276 загальною площею 74,10 кв.м. Цена 3,7 млн ( долг 47 тыс ) Это 1,2% ( долг ЖКХ к цене ) Цена может упасть максимум на 50% , следовательно долг ЖКХ будет 2,4% к цене.