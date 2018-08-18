Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:airmax78 Первой на торги будет выставлена кв №276 загальною площею 74,10 кв.м. Цена 3,7 млн ( долг 47 тыс ) Это 1,2% ( долг ЖКХ к цене ) Цена может упасть максимум на 50% , следовательно долг ЖКХ будет 2,4% к цене.
Ну там же в письме написано, что долги за обслуживание будут доначислены позже. Они вам показывают то, что сами видят в кабинете Киевтеплоэнерго по квартире. Вы в курсе сколько там обслуживание стоит? В районе 1 бакса за метр. 60 месяцев - 60 баксов. Или думаете СтСофия "поймет и простит"?
zzzzzz написав:airmax78 Первой на торги будет выставлена кв №276 загальною площею 74,10 кв.м. Цена 3,7 млн ( долг 47 тыс ) Это 1,2% ( долг ЖКХ к цене ) Цена может упасть максимум на 50% , следовательно долг ЖКХ будет 2,4% к цене.
Ну там же в письме написано, что долги за обслуживание будут доначислены позже. Они вам показывают то, что сами видят в кабинете Киевтеплоэнерго по квартире. Вы в курсе сколько там обслуживание стоит? В районе 1 бакса за метр. 60 месяцев - 60 баксов. Или думаете СтСофия "поймет и простит"?
Какие 60 месяцев ? Там долги на конец июня и конец июля по разным квартирам.Причем тут 60 месяцев ?
zzzzzz написав:airmax78 Первой на торги будет выставлена кв №276 загальною площею 74,10 кв.м. Цена 3,7 млн ( долг 47 тыс ) Это 1,2% ( долг ЖКХ к цене ) Цена может упасть максимум на 50% , следовательно долг ЖКХ будет 2,4% к цене.
Ну там же в письме написано, что долги за обслуживание будут доначислены позже. Они вам показывают то, что сами видят в кабинете Киевтеплоэнерго по квартире. Вы в курсе сколько там обслуживание стоит? В районе 1 бакса за метр. 60 месяцев - 60 баксов. Или думаете СтСофия "поймет и простит"?
Какие 60 месяцев ? Там долги на конец июня и конец июля по разным квартирам.Причем тут 60 месяцев ?
Дом сдан в конце 2014 года. С этого момента София для всех инвесторов включила счетчик. Диамант-Банк - не исключение. То, что Диамант эти платежи не платил - это 99%. Отсюда и 60 месяцев. То что вам показывает фонд - это долг исключительно за отопление. Больше ни за что. А комплекс кто-то все это время охранял, убирал, вывозил мусор, освещал и т.д. и т.п.
zzzzzz написав: Какие 60 месяцев ? Там долги на конец июня и конец июля по разным квартирам.Причем тут 60 месяцев ?
Дом сдан в конце 2014 года. С этого момента София для всех инвесторов включила счетчик. Диамант-Банк - не исключение. То, что Диамант эти платежи не платил - это 99%. Отсюда и 60 месяцев.
Макс, ну кому тут интересны твои домыслы. Возьми и позвони в банк и узнай детали. Из документов мы имеем долги в сумме 37-48 тыс.грн по разным квартирам. Если ты думаешь иначе, подтверди свои домыслы хоть чем-то.