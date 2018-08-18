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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1561156215631564>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 217
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
66
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
32
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 10:11

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Мой бид: $1000 за метр.
Вы согласны купить там???


По 1700 там с ремонтом продают.По 1000 норм ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 10:11

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Мой бид: $1000 за метр.
Вы согласны купить там???

Па 1000 за метр даже с учетом долгов - конечно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 10:14

  zzzzzz написав:airmax78
Первой на торги будет выставлена кв №276 загальною площею 74,10 кв.м.
Цена 3,7 млн ( долг 47 тыс )
Это 1,2% ( долг ЖКХ к цене ) Цена может упасть максимум на 50% , следовательно долг ЖКХ будет 2,4% к цене.

Ну там же в письме написано, что долги за обслуживание будут доначислены позже. Они вам показывают то, что сами видят в кабинете Киевтеплоэнерго по квартире. Вы в курсе сколько там обслуживание стоит? В районе 1 бакса за метр. 60 месяцев - 60 баксов. Или думаете СтСофия "поймет и простит"?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 10:17

  zzzzzz написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Мой бид: $1000 за метр.
Вы согласны купить там???


По 1700 там с ремонтом продают.По 1000 норм ))

Ну это уже какие-то сказки. Там дешевле 1800 голые стены никогда стоили.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 10:19

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:airmax78
Первой на торги будет выставлена кв №276 загальною площею 74,10 кв.м.
Цена 3,7 млн ( долг 47 тыс )
Это 1,2% ( долг ЖКХ к цене ) Цена может упасть максимум на 50% , следовательно долг ЖКХ будет 2,4% к цене.

Ну там же в письме написано, что долги за обслуживание будут доначислены позже. Они вам показывают то, что сами видят в кабинете Киевтеплоэнерго по квартире. Вы в курсе сколько там обслуживание стоит? В районе 1 бакса за метр. 60 месяцев - 60 баксов. Или думаете СтСофия "поймет и простит"?


Какие 60 месяцев ? Там долги на конец июня и конец июля по разным квартирам.Причем тут 60 месяцев ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 10:20

  airmax78 написав:Ну это уже какие-то сказки. Там дешевле 1800 голые стены никогда стоили.


https://www.lun.ua/uk/%D0%BF%D1%80%D0%B ... oomCount=1

1600-1800 в зависимости от расположения и этажа.
2292 с ремонтом
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 10:21

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:airmax78
Первой на торги будет выставлена кв №276 загальною площею 74,10 кв.м.
Цена 3,7 млн ( долг 47 тыс )
Это 1,2% ( долг ЖКХ к цене ) Цена может упасть максимум на 50% , следовательно долг ЖКХ будет 2,4% к цене.

Ну там же в письме написано, что долги за обслуживание будут доначислены позже. Они вам показывают то, что сами видят в кабинете Киевтеплоэнерго по квартире. Вы в курсе сколько там обслуживание стоит? В районе 1 бакса за метр. 60 месяцев - 60 баксов. Или думаете СтСофия "поймет и простит"?


Какие 60 месяцев ? Там долги на конец июня и конец июля по разным квартирам.Причем тут 60 месяцев ?

Дом сдан в конце 2014 года. С этого момента София для всех инвесторов включила счетчик. Диамант-Банк - не исключение. То, что Диамант эти платежи не платил - это 99%. Отсюда и 60 месяцев. То что вам показывает фонд - это долг исключительно за отопление. Больше ни за что. А комплекс кто-то все это время охранял, убирал, вывозил мусор, освещал и т.д. и т.п.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 10:24

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:
Какие 60 месяцев ? Там долги на конец июня и конец июля по разным квартирам.Причем тут 60 месяцев ?

Дом сдан в конце 2014 года. С этого момента София для всех инвесторов включила счетчик. Диамант-Банк - не исключение. То, что Диамант эти платежи не платил - это 99%. Отсюда и 60 месяцев.


Макс, ну кому тут интересны твои домыслы. Возьми и позвони в банк и узнай детали.
Из документов мы имеем долги в сумме 37-48 тыс.грн по разным квартирам. Если ты думаешь иначе, подтверди свои домыслы хоть чем-то.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 10:26

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:Ну это уже какие-то сказки. Там дешевле 1800 голые стены никогда стоили.


https://www.lun.ua/uk/%D0%BF%D1%80%D0%B ... oomCount=1

1600-1800 в зависимости от расположения и этажа.
2292 с ремонтом

Ну, между 1700 и 2300 ведь есть небольшая разница?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 10:34

  airmax78 написав:Ну, между 1700 и 2300 ведь есть небольшая разница?


Ты написал что ниже 1800 голые стены не стоили, я тебе дал ссылку где есть разные квартиры в диапазоне 1600-1800 с голыми стенами.

Про квартиру с ремонтом я просто дописал.

Насчет долгов за ЖКХ по ГИОЦу пробилось только 2 квартиры из 7 , долги там мелкие ( до 1 тыс.грн )
Живите своим умом!
zzzzzz
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