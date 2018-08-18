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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 сер, 2019 10:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
1600-1800 - это уже от этажа. Я низкие там никогда не рассматривал и никому не советую. ТАС в свое время, дешевле 1800 не продавал. В целом, история с продажей этих квартир фондом может быть очень интересной.
Додано: Чет 29 сер, 2019 10:45
airmax78
Ты хоть посмотрел на каких этажах квартиры ?
Живите своим умом!
Додано: Чет 29 сер, 2019 10:52
Да, конечно. 1600 - или низкий этаж или окна на киностудию.
Печально, конечно, что в одном из самых зачетных домов в Киеве так продаются квартиры: или как залоговые от банков или теперь вообще от фонда. И по цене в 1.5 раза ниже чем на этапе инвестирования.
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