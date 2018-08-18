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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1561156215631564

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 217
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
66
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
32
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 10:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

1600-1800 - это уже от этажа. Я низкие там никогда не рассматривал и никому не советую. ТАС в свое время, дешевле 1800 не продавал. В целом, история с продажей этих квартир фондом может быть очень интересной.
airmax78
 
Повідомлень: 31237
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Подякували: 3651 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 10:45

airmax78
Ты хоть посмотрел на каких этажах квартиры ?
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34876
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Подякували: 7278 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 10:52

  zzzzzz написав:airmax78
Ты хоть посмотрел на каких этажах квартиры ?

Да, конечно. 1600 - или низкий этаж или окна на киностудию.
Печально, конечно, что в одном из самых зачетных домов в Киеве так продаются квартиры: или как залоговые от банков или теперь вообще от фонда. И по цене в 1.5 раза ниже чем на этапе инвестирования.
airmax78
 
Повідомлень: 31237
З нами з: 25.10.12
Подякував: 810 раз.
Подякували: 3651 раз.
 
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1
  #<1 ... 1561156215631564
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