Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:airmax78 Ты хоть посмотрел на каких этажах квартиры ?
Да, конечно. 1600 - или низкий этаж или окна на киностудию. Печально, конечно, что в одном из самых зачетных домов в Киеве так продаются квартиры: или как залоговые от банков или теперь вообще от фонда. И по цене в 1.5 раза ниже чем на этапе инвестирования.
С января по июнь 2019 года украинские строители сдали в эксплуатацию 53,3 тыс. единиц жилой недвижимости (квартиры в многоэтажках и отдельно стоящие домовладения). Для сравнения, за аналогичный период 2018-го застройщики подготовили к продаже всего 37,2 тыс. квартир. ...... средняя площадь квартиры в многоэтажных домах сократилась с 76,3 кв.м до 59,4 кв.м.
По областям Львов догнал Киев. Будет бульбашка?
ТОП-5 регионов по площади принятых в эксплуатацию квартир выглядит так:
Киевская область – 684,3 тыс. кв.м. Львовская область – 632,9 тыс. кв.м. Одесская область – 474,8 тыс. кв.м. Ивано-Франковская область – 431,6 тыс. кв.м. Киев – 430,6 тыс. кв.м.
zzzzzz написав:airmax78 Ты хоть посмотрел на каких этажах квартиры ?
Да, конечно. 1600 - или низкий этаж или окна на киностудию. Печально, конечно, что в одном из самых зачетных домов в Киеве так продаются квартиры: или как залоговые от банков или теперь вообще от фонда. И по цене в 1.5 раза ниже чем на этапе инвестирования.
если не ошибаюсь в начале 2008го там ПА овер 4к заряжали
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