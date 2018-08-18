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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1561156215631564

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 217
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
66
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
32
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 10:52

  zzzzzz написав:airmax78
Ты хоть посмотрел на каких этажах квартиры ?

Да, конечно. 1600 - или низкий этаж или окна на киностудию.
Печально, конечно, что в одном из самых зачетных домов в Киеве так продаются квартиры: или как залоговые от банков или теперь вообще от фонда. И по цене в 1.5 раза ниже чем на этапе инвестирования.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 10:59

Квартиры 48 кв.м.

Кв 244 - 2 094 252 грн - 3 этаж
кв 184 - 2 089 934.00 грн. - 2 этаж
кв 80 - 2 292 430 грн - 5 этаж
кв 27 - 2 275 971 грн - 5 этаж
кв 21 - 2 271 269 грн - 5 этаж
кв 291 - 2 095 047 грн -4 этаж

Кв 276 ( 74 кв.м.) 3 708 323 - 2 этаж ( судя по фото - вид шо ппц )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 11:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, а почем София сейчас пытается продавать Crystal Park Tower?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 12:53

  airmax78 написав:Па 1000 за метр даже с учетом долгов - конечно.
Понятно.
За такие деньги Максу уже и выезд оттуда нормальный и магазины близко, прочая цивилизация не так далеко. Годика три назад Эйрмакс был иного мнения по этому дом.
А как же Рыбальский?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 12:56

Не иначе как покращення
С января по июнь 2019 года украинские строители сдали в эксплуатацию 53,3 тыс. единиц жилой недвижимости (квартиры в многоэтажках и отдельно стоящие домовладения). Для сравнения, за аналогичный период 2018-го застройщики подготовили к продаже всего 37,2 тыс. квартир. ...... средняя площадь квартиры в многоэтажных домах сократилась с 76,3 кв.м до 59,4 кв.м.


По областям Львов догнал Киев. Будет бульбашка?
ТОП-5 регионов по площади принятых в эксплуатацию квартир выглядит так:

Киевская область – 684,3 тыс. кв.м.
Львовская область – 632,9 тыс. кв.м.
Одесская область – 474,8 тыс. кв.м.
Ивано-Франковская область – 431,6 тыс. кв.м.
Киев – 430,6 тыс. кв.м.

https://ubr.ua/market/real-estate/v-ukraine-stali-stroit-bolshe-malenkikh-kvartir-3886086?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 13:53

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:airmax78
Ты хоть посмотрел на каких этажах квартиры ?

Да, конечно. 1600 - или низкий этаж или окна на киностудию.
Печально, конечно, что в одном из самых зачетных домов в Киеве так продаются квартиры: или как залоговые от банков или теперь вообще от фонда. И по цене в 1.5 раза ниже чем на этапе инвестирования.

если не ошибаюсь в начале 2008го там ПА овер 4к заряжали :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 13:59

Прохожий
в начале 2008 однушки в БПСках по 3,3куе стоили
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 14:03

  zzzzzz написав:Прохожий
в начале 2008 однушки в БПСках по 3,3куе стоили

в БПС можно было жить а там был воздух над котлованом, и высокие этажи ПА5куе
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
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