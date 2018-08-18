Серж, лучше скажите вот что. Окно возможностей 2015-2016 годов вы явно профукали, а за 50куе можно было неплохо забетонироваться.
Так вот, к вам вопрос: если в 2020 будет мировой кризис - вы вложитесь? Извлекли уроки из своей бездеятельности?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 сер, 2019 14:52
Серж, лучше скажите вот что. Окно возможностей 2015-2016 годов вы явно профукали, а за 50куе можно было неплохо забетонироваться.
Так вот, к вам вопрос: если в 2020 будет мировой кризис - вы вложитесь? Извлекли уроки из своей бездеятельности?
Додано: Чет 29 сер, 2019 14:59
investorkiev
Наверное. Прийдётся.
Только не ясно на каком этаже это "окно" будет?
Вливаться в ряды инвесторов? Стрёмно.
Вторичку просто снимут с продаж до лучших времён. ( как делали те, кто продаёт сейчас квартиры в строительном состоянии, построенные в 2008-2014 г.г.)
Разве что покупать у инвесторов в сданых новостроях без ремонта.
А что я профукал на правом берегу, если левый не хочу? Мне надо для жизни, не возле ж/д, не возле дороги,, с комнатами от 14 кв.м. Вторичка не была дешёвой на правом.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 29 сер, 2019 15:10
Serg-ik
При падении рынка есть традиционные уровни сопротивления)))
23,6%
38,2%
50%
61,8%
100%
Живите своим умом!
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