Додано: Чет 29 сер, 2019 14:59

investorkiev

Наверное. Прийдётся.

Только не ясно на каком этаже это "окно" будет?

Вливаться в ряды инвесторов? Стрёмно.

Вторичку просто снимут с продаж до лучших времён. ( как делали те, кто продаёт сейчас квартиры в строительном состоянии, построенные в 2008-2014 г.г.)

Разве что покупать у инвесторов в сданых новостроях без ремонта.

А что я профукал на правом берегу, если левый не хочу? Мне надо для жизни, не возле ж/д, не возле дороги,, с комнатами от 14 кв.м. Вторичка не была дешёвой на правом.

Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?

https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s