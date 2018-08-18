Серж, лучше скажите вот что. Окно возможностей 2015-2016 годов вы явно профукали, а за 50куе можно было неплохо забетонироваться.
Так вот, к вам вопрос: если в 2020 будет мировой кризис - вы вложитесь? Извлекли уроки из своей бездеятельности?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 сер, 2019 14:52
Серж, лучше скажите вот что. Окно возможностей 2015-2016 годов вы явно профукали, а за 50куе можно было неплохо забетонироваться.
Так вот, к вам вопрос: если в 2020 будет мировой кризис - вы вложитесь? Извлекли уроки из своей бездеятельности?
Додано: Чет 29 сер, 2019 14:59
investorkiev
Наверное. Прийдётся.
Только не ясно на каком этаже это "окно" будет?
Вливаться в ряды инвесторов? Стрёмно.
Вторичку просто снимут с продаж до лучших времён. ( как делали те, кто продаёт сейчас квартиры в строительном состоянии, построенные в 2008-2014 г.г.)
Разве что покупать у инвесторов в сданых новостроях без ремонта.
А что я профукал на правом берегу, если левый не хочу? Мне надо для жизни, не возле ж/д, не возле дороги,, с комнатами от 14 кв.м. Вторичка не была дешёвой на правом.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 29 сер, 2019 15:10
Serg-ik
При падении рынка есть традиционные уровни сопротивления)))
23,6%
38,2%
50%
61,8%
100%
Живите своим умом!
Додано: Чет 29 сер, 2019 15:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Это на рынках. Организованных, цивилизованных.
А в Киеве -не рынок недвиги, а базар, причём полуподпольный.
Опционов на квартиру или партию квартир в продаже не видать. За непоставку товара в срок-никаких санкций или возвратов денег со штрафами.
Напомню, что КАН не продаёт недвигу юрикам (проверено в ОП Файна-таун)
в ЖК Женева от Геоса год назад собственник предлагал купить по 1000 у.е. за квадрат ( около 26500 за метр). При этом около 11 000 грн за метр-покупка облигаций, остальное -налом собственнику, без документов.
базар. без уровня, без сопротивления)))
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 29 сер, 2019 15:43
Serg-ik
Я про рынок реальных квартир а не обещаний чего-то там построить.
Живите своим умом!
Додано: Чет 29 сер, 2019 15:56
Нет. Когда начнется кризис, всеми овладеют мысли о том, что все пропало.
Додано: Чет 29 сер, 2019 16:06
я от не розумію одного, навіщо поближче до пенсії купивати недвиж в Києві?
в надії на що? що буде одне мегамісто КИЇВ в якому нерухомість ростиме?
я би ближче до пенсії приглядався або до ближнього пригорода тіпа Ірпінь-Вишневе-Бориспіль, або до дальнього: тіпа Березань, Коростень, Біла-Церква...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 29 сер, 2019 16:11
нєа, рівні зумовлені психологією,
ну не роботи ж торгують на КРЖН,
теорія каже, що дно після піка на рівні 20%, так що мій маркер відкуплятися на КРЖН на рівні близько 20% від пікових 2008
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 29 сер, 2019 16:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Приглядайтесь. Вам пора.
А моя трудовая деятельность еще не достигла экватора, с которого я буду смотреть на пенсионный полюс
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 29 сер, 2019 16:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Это Вы о себе? Не купите?
Если обо мне, то напомню, в 2014-2015 был не мировой кризис, а локальный ППЦ с войной и девальвацией
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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