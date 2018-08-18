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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1563156415651566

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 217
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
66
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
32
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 16:27

  Serg-ik написав:
  flyman написав:я от не розумію одного, навіщо поближче до пенсії купивати недвиж в Києві?
.....
я би ближче до пенсії приглядався...

Приглядайтесь. Вам пора.
А моя трудовая деятельность еще не достигла экватора, с которого я буду смотреть на пенсионный полюс

хз, чи досяг я екватора, так як сподіваюся ще підняти свій рейт.
А на нерухомість я дивлюся під кутом, щоб менше йшло на обслуговування, якщо перейду в режим жити як раньтє лише з пасивного доходу
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 16:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:якщо перейду в режим жити як раньтє лише з пасивного доходу

Маркер того, что депозиты перейдут под ФГВФЛ :-)
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 16:43

з 1 грудня 2019 року в дію вступає оновлений ДБН “Житлові будинки. Основні положення”, яким:
- дозволено проектувати кухні-ніші та кухні-вітальні у всіх квартирах;
- підвищено вимоги до енергоефективності житла, їх інклюзивності та доступності;
- регламентовано обов’язкові ліфти від 4-го поверху;
- виключена застаріла вимога проектувати радіоточки у кожній квартирі;
- дозволено вбудовувати у нові житлові будинки громадські заклади вище 3-го поверху та місткістю до 250 місць.

100 равшанов и 150 китайчегов приходят вечером в хостел в жилом доме. С работы на строительстве "Тетрис-10" и "Бусов Хилл -3".
Всё законно.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 16:52

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Нет. Когда начнется кризис, всеми овладеют мысли о том, что все пропало

Это Вы о себе? Не купите?
Если обо мне, то напомню, в 2014-2015 был не мировой кризис, а локальный ППЦ с войной и девальвацией


Очевидно, что нужно было брать. Зря вы тогда не купили. Козацкий, куча комплексов от Интергала, всякие там Нивки парки, L-квартал, да было десятка два подходящих под ваше требования.

Сегодня все в разы дороже, поезд ушел, песенка спета.
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