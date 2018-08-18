хз, чи досяг я екватора, так як сподіваюся ще підняти свій рейт.
А на нерухомість я дивлюся під кутом, щоб менше йшло на обслуговування, якщо перейду в режим жити як раньтє лише з пасивного доходу
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 сер, 2019 16:27
хз, чи досяг я екватора, так як сподіваюся ще підняти свій рейт.
А на нерухомість я дивлюся під кутом, щоб менше йшло на обслуговування, якщо перейду в режим жити як раньтє лише з пасивного доходу
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 29 сер, 2019 16:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Маркер того, что депозиты перейдут под ФГВФЛ
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 29 сер, 2019 16:43
100 равшанов и 150 китайчегов приходят вечером в хостел в жилом доме. С работы на строительстве "Тетрис-10" и "Бусов Хилл -3".
Всё законно.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 29 сер, 2019 16:52
Очевидно, что нужно было брать. Зря вы тогда не купили. Козацкий, куча комплексов от Интергала, всякие там Нивки парки, L-квартал, да было десятка два подходящих под ваше требования.
Сегодня все в разы дороже, поезд ушел, песенка спета.
Додано: Чет 29 сер, 2019 17:05
вони збудовані, здані?
заходи і живи?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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