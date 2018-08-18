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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 29 сер, 2019 16:27
Serg-ik написав: flyman написав:
я от не розумію одного, навіщо поближче до пенсії купивати недвиж в Києві?
.....
я би ближче до пенсії приглядався...
Приглядайтесь. Вам пора.
А моя трудовая деятельность еще не достигла экватора, с которого я буду смотреть на пенсионный полюс
хз, чи досяг я екватора, так як сподіваюся ще підняти свій рейт.
А на нерухомість я дивлюся під кутом, щоб менше йшло на обслуговування, якщо перейду в режим жити як раньтє лише з пасивного доходу
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Чет 29 сер, 2019 16:31
flyman написав:
якщо перейду в режим жити як раньтє лише з пасивного доходу
Маркер того, что депозиты перейдут под ФГВФЛ
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Чет 29 сер, 2019 16:43
з 1 грудня 2019 року в дію вступає оновлений ДБН “Житлові будинки. Основні положення”, яким:
- дозволено проектувати кухні-ніші та кухні-вітальні у всіх квартирах;
- підвищено вимоги до енергоефективності житла, їх інклюзивності та доступності;
- регламентовано обов’язкові ліфти від 4-го поверху;
- виключена застаріла вимога проектувати радіоточки у кожній квартирі;
- дозволено вбудовувати у нові житлові будинки громадські заклади вище 3-го поверху та місткістю до 250 місць.
100 равшанов и 150 китайчегов приходят вечером в хостел в жилом доме. С работы на строительстве "Тетрис-10" и "Бусов Хилл -3".
Всё законно.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Чет 29 сер, 2019 16:52
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Нет. Когда начнется кризис, всеми овладеют мысли о том, что все пропало
Это Вы о себе? Не купите?
Если обо мне, то напомню, в 2014-2015 был не мировой кризис, а локальный ППЦ с войной и девальвацией
Очевидно, что нужно было брать. Зря вы тогда не купили. Козацкий, куча комплексов от Интергала, всякие там Нивки парки, L-квартал, да было десятка два подходящих под ваше требования.
Сегодня все в разы дороже, поезд ушел, песенка спета.
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Додано: Чет 29 сер, 2019 17:05
investorkiev написав: Serg-ik написав: airmax78 написав:
Нет. Когда начнется кризис, всеми овладеют мысли о том, что все пропало
Это Вы о себе? Не купите?
Если обо мне, то напомню, в 2014-2015 был не мировой кризис, а локальный ППЦ с войной и девальвацией
Очевидно, что нужно было брать. Зря вы тогда не купили. Козацкий, куча комплексов от Интергала, всякие там Нивки парки, L-квартал, да было десятка два подходящих под ваше требования.
Сегодня все в разы дороже, поезд ушел, песенка спета.
вони збудовані, здані?
заходи і живи?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Чет 29 сер, 2019 17:10
investorkiev написав: Serg-ik написав: airmax78 написав:
Нет. Когда начнется кризис, всеми овладеют мысли о том, что все пропало
Это Вы о себе? Не купите?
Если обо мне, то напомню, в 2014-2015 был не мировой кризис, а локальный ППЦ с войной и девальвацией
Очевидно, что нужно было брать. Зря вы тогда не купили. Козацкий, куча комплексов от Интергала, всякие там Нивки парки, L-квартал, да было десятка два подходящих под ваше требования.
Сегодня все в разы дороже, поезд ушел, песенка спета.
Воно то й хоть і дорожче, але й покупців нема, попит вже по таким цінам відсутній.
Спробуйте, заради експерименту виставити свою квартиру на продаж по ринковій ціні-тоді і побачите скільки вона насправді коштує.
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Додано: Чет 29 сер, 2019 17:16
Я пам’ятаю 2015 і 216 . Єдина причина чому не купляли - надія на повний п..ц. А ще одна, живу на проценти по дол депо...
Всім процвітання!
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Додано: Чет 29 сер, 2019 17:20
максик а вы случайно не в Одессе, а то я выдвигаюсь в центр пиво пить
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Додано: Чет 29 сер, 2019 17:23
flyman написав: investorkiev написав: Serg-ik написав:
Это Вы о себе? Не купите?
Если обо мне, то напомню, в 2014-2015 был не мировой кризис, а локальный ППЦ с войной и девальвацией
Очевидно, что нужно было брать. Зря вы тогда не купили. Козацкий, куча комплексов от Интергала, всякие там Нивки парки, L-квартал, да было десятка два подходящих под ваше требования.
Сегодня все в разы дороже, поезд ушел, песенка спета.
вони збудовані, здані?
заходи і живи?
Да, люди уже зашли и живут. Но только те, которые не зас@ли и отнесли свою катлету в 2015-16 годах в ОП.
Если честно, то считаю покупку недвижимости в Киеве в 2015-2017 годах самым удачным решением, если не в жизни, то за десятилетку точно.
Каждый день присыпаюсь с мыслью благодарности - за возможность и что эту возможность мы не упустили.
Теперь четко видно кто весь в белом.
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Додано: Чет 29 сер, 2019 17:33
investorkiev написав: flyman написав: investorkiev написав:
Очевидно, что нужно было брать. Зря вы тогда не купили. Козацкий, куча комплексов от Интергала, всякие там Нивки парки, L-квартал, да было десятка два подходящих под ваше требования.
Сегодня все в разы дороже, поезд ушел, песенка спета.
вони збудовані, здані?
заходи і живи?
Да, люди уже зашли и живут. Но только те, которые не зас@ли и отнесли свою катлету в 2015-16 годах в ОП.
Если честно, то считаю покупку недвижимости в Киеве в 2015-2017 годах самым удачным решением, если не в жизни, то за десятилетку точно.
Каждый день присыпаюсь с мыслью благодарности - за возможность и что эту возможность мы не упустили.
Теперь четко видно кто весь в белом.
так і я умний, вложився в 2015 в оКРЖН. Аналитег-фінансовий гуру!!!!
а вот Кубіву і Гонтарєвій ганьба, як і їх босу.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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