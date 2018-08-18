Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Припущення в моделі: СередньоРічна інфляція, грн 10% СередньоРічна інфляція, дол 2% СередньоРічна девальвація, грн до дол 8% курс грн/дол рік 1 (перший) 27 Occupancy rate 90% Операционные расходы 5% Страхование 0.25% Налоги собственника 0% (хоча по закону 19.5%) Капитальный ремонт, дол на метр 200 ( в кінці десятого року — 6 місяців)
Сценарий 1: аренда дол Общий (кумулятивный) денежный поток за период 31853
Сценарий 2 Финансовый портфель 35389
ВЫГОДНЕЙ ??? ПРОДАЖА
... Модель показала що при ціні оренди 11500 грн/місяць, краще продати і за 1200 і навіть за 1000 дол/метр.
А от якщо ціна оренди 12000 грн/місяць, то вигідніше буде здавати при ціні за метр 1000 дол.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.