Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Припущення в моделі: СередньоРічна інфляція, грн 10% СередньоРічна інфляція, дол 2% СередньоРічна девальвація, грн до дол 8% курс грн/дол рік 1 (перший) 27 Occupancy rate 90% Операционные расходы 5% Страхование 0.25% Налоги собственника 0% (хоча по закону 19.5%) Капитальный ремонт, дол на метр 200 ( в кінці десятого року — 6 місяців)
Сценарий 1: аренда дол Общий (кумулятивный) денежный поток за период 31853
Сценарий 2 Финансовый портфель 35389
ВЫГОДНЕЙ ??? ПРОДАЖА
... Модель показала що при ціні оренди 11500 грн/місяць, краще продати і за 1200 і навіть за 1000 дол/метр.
А от якщо ціна оренди 12000 грн/місяць, то вигідніше буде здавати при ціні за метр 1000 дол.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
airmax78 написав:Я же писал. Не под каждого, а судя по всему, там есть хозяева площадки, вероятно какие-то конченные колхозники, и они себе так захотели сделать. Другого объяснения у меня нет.
Значит как то на днях еду по коновальца, время есть, остановился у Кардинала, зашёл на площадку. Оказывается управляющая компания уже есть, в общем две секции передали под ремонты, а две готовят, тк Геос всё доделывает после сдачи. Сразу спросил за установку кондеев, тк сеток нет, а фасад керамика. Сказали у кого балконы будут ставить там, а у кого нет хз, ещё не придумали. НО, в не сданной секции уже во всю шуруют ремонт и с внутренней стороны на керамофасаде появились дизайнерские дырки, всё норм . Что будет дальше стрёмно предположить, но жирные караси могут договориться о проведении ремонтных работ до передачи на баланс упр компании
У Броварах заборонили встановлювати кондиціонери на фасадах і добудовувати балкони
На прохання керуючої компанії ЖК «Скандія» і самих мешканців будинків виконком міста Бровари прийняв рішення про заборону встановлення систем кондиціювання на фасадах будинків, утеплення, скління, розширення балконів та лоджій, а також про заборону облаштування нових і розширення наявних віконних та балконних прорізів. Відтепер змінювати не можна навіть форму та колір віконних рам і дверей.
Видання «Трибуна Бровари» зазначає, що проєкт розробило управління містобудування та архітектури виконкому міста. Чиновники говорять, що не вводять нічого нового, а просто впроваджують вже наявні нормативи у Броварах, посилаючись на ДБН В.3.2.-2-2009 «Житлові будинки. Реконструкція і капітальний ремонт» та ДБН В.2.2-15-2005 «Будинки і споруди. Житлові будинки».
Міський голова Ігор Сапожко пояснив, що фасад будинків ЖК «Скандія» оздоблений дорогою клінкерною плиткою і встановлення кондиціонерів та інші роботи є втручанням у конструктивні елементи будинку і погіршують його експлуатацію. Оскільки виконком не може прийняти рішення лише по окремому житловому комплексу, то прийняв його для усього міста.
Проблеми можуть виникнути з будинками колишньої комунальної форми власності (в місті таких понад 300), які наразі не мають балансоутримувача, не обрали компанію-управлінця і не створили ОСББ. У такому разі будь-які конструктивні зміни на фасаді мають бути узгоджені з усіма співвласниками будинку, а в іншому разі їх вважатимуть порушенням.
Нагадаємо, порушення норм втручання в конструктивні елементи будинків є адміністративним правопорушенням. Право на складання протоколу мають управляючі компанії або ЖЕКи (ст. 150 Кодексу України про адміністративні правопорушення).
У Броварах заборонили встановлювати кондиціонери на фасадах і добудовувати балкони
На прохання керуючої компанії ЖК «Скандія» і самих мешканців будинків виконком міста Бровари прийняв рішення про заборону встановлення систем кондиціювання на фасадах будинків, утеплення, скління, розширення балконів та лоджій, а також про заборону облаштування нових і розширення наявних віконних та балконних прорізів. Відтепер змінювати не можна навіть форму та колір віконних рам і дверей.
Видання «Трибуна Бровари» зазначає, що проєкт розробило управління містобудування та архітектури виконкому міста. Чиновники говорять, що не вводять нічого нового, а просто впроваджують вже наявні нормативи у Броварах, посилаючись на ДБН В.3.2.-2-2009 «Житлові будинки. Реконструкція і капітальний ремонт» та ДБН В.2.2-15-2005 «Будинки і споруди. Житлові будинки».
Міський голова Ігор Сапожко пояснив, що фасад будинків ЖК «Скандія» оздоблений дорогою клінкерною плиткою і встановлення кондиціонерів та інші роботи є втручанням у конструктивні елементи будинку і погіршують його експлуатацію. Оскільки виконком не може прийняти рішення лише по окремому житловому комплексу, то прийняв його для усього міста.
Проблеми можуть виникнути з будинками колишньої комунальної форми власності (в місті таких понад 300), які наразі не мають балансоутримувача, не обрали компанію-управлінця і не створили ОСББ. У такому разі будь-які конструктивні зміни на фасаді мають бути узгоджені з усіма співвласниками будинку, а в іншому разі їх вважатимуть порушенням.
Нагадаємо, порушення норм втручання в конструктивні елементи будинків є адміністративним правопорушенням. Право на складання протоколу мають управляючі компанії або ЖЕКи (ст. 150 Кодексу України про адміністративні правопорушення).
аірмакс мігрує в Бровари, але перед тим тре дослідити тему модних мопів в Броварах
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.