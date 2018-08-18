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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1564156515661567

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 217
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
66
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
32
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 17:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  investorkiev написав:
  Serg-ik написав:[quote="4735455:airmax78"]Нет. Когда начнется кризис, всеми овладеют мысли о том, что все пропало

Это Вы о себе? Не купите?
Если обо мне, то напомню, в 2014-2015 был не мировой кризис, а локальный ППЦ с войной и девальвацией


Очевидно, что нужно было брать. Зря вы тогда не купили. Козацкий, куча комплексов от Интергала, всякие там Нивки парки, L-квартал, да было десятка два подходящих под ваше требования.

Сегодня все в разы дороже, поезд ушел, песенка спета.

вони збудовані, здані?
заходи і живи?[/quote]Л квартал по 20 тыщ грн. за метр при курсе 28 пару лет как сдан и прекрасен...

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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 17:36

продати чи здати ( калькулятор ) = продати

https://dou.ua/forums/topic/28206/#1658297
для однушки на Чавдар (м Осокорки, Київ) вартістю 42 тис і орендою 10 500 грн + комуналку платить орендар.

Припущення в моделі:
СередньоРічна інфляція, грн 10%
СередньоРічна інфляція, дол 2%
СередньоРічна девальвація, грн до дол 8%
курс грн/дол рік 1 (перший) 27
Occupancy rate 90%
Операционные расходы 5%
Страхование 0.25%
Налоги собственника 0% (хоча по закону 19.5%)
Капитальный ремонт, дол на метр 200 ( в кінці десятого року — 6 місяців)

IRR, себто дохідність 9.26% до податків

Модель
https://simeinyi-budzhet.ua/familybudget/prodaty-vs-zdavaty/

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oVKeyBvfXMv3azn2F2lsZ312Av1x1TxIz362kwnOISM/edit#gid=0

Сценарий 1: аренда дол
Общий (кумулятивный) денежный поток за период 31853

Сценарий 2
Финансовый портфель 35389

ВЫГОДНЕЙ ??? ПРОДАЖА

...
Модель показала що при ціні оренди 11500 грн/місяць, краще продати і за 1200 і навіть за 1000 дол/метр.

А от якщо ціна оренди 12000 грн/місяць, то вигідніше буде здавати при ціні за метр 1000 дол.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 18:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Продвигают. Хорошо отщёлкали
https://hqroom.ru/zhyloi-kvartal-komfor ... kyeve.html
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 18:54

  airmax78 написав:Я же писал. Не под каждого, а судя по всему, там есть хозяева площадки, вероятно какие-то конченные колхозники, и они себе так захотели сделать. Другого объяснения у меня нет.

Значит как то на днях еду по коновальца, время есть, остановился у Кардинала, зашёл на площадку. Оказывается управляющая компания уже есть, в общем две секции передали под ремонты, а две готовят, тк Геос всё доделывает после сдачи. Сразу спросил за установку кондеев, тк сеток нет, а фасад керамика. Сказали у кого балконы будут ставить там, а у кого нет хз, ещё не придумали. НО, в не сданной секции уже во всю шуруют ремонт и с внутренней стороны на керамофасаде появились дизайнерские дырки, всё норм . Что будет дальше стрёмно предположить, но жирные караси могут договориться о проведении ремонтных работ до передачи на баланс упр компании
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 19:16

  flyman написав:[url
Модель показала що при ціні оренди 11500 грн/місяць, краще продати і за 1200 і навіть за 1000 дол/метр.

А от якщо ціна оренди 12000 грн/місяць, то вигідніше буде здавати при ціні за метр 1000 дол.

Выгодно продать, а деньги про€бать. Ощущений точно больше будет. У меня, кстати, этим сейчас друг занимается после продажи квартиры в пригороде.
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 19:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кредиты дадут новый толчок ценам КРЖН: https://zn.ua/ECONOMICS/goncharuk-anons ... 8398_.html
remark
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 19:48

У Броварах заборонили встановлювати кондиціонери на фасадах і добудовувати балкони

На прохання керуючої компанії ЖК «Скандія» і самих мешканців будинків виконком міста Бровари прийняв рішення про заборону встановлення систем кондиціювання на фасадах будинків, утеплення, скління, розширення балконів та лоджій, а також про заборону облаштування нових і розширення наявних віконних та балконних прорізів. Відтепер змінювати не можна навіть форму та колір віконних рам і дверей.

Видання «Трибуна Бровари» зазначає, що проєкт розробило управління містобудування та архітектури виконкому міста. Чиновники говорять, що не вводять нічого нового, а просто впроваджують вже наявні нормативи у Броварах, посилаючись на ДБН В.3.2.-2-2009 «Житлові будинки. Реконструкція і капітальний ремонт» та ДБН В.2.2-15-2005 «Будинки і споруди. Житлові будинки».

Міський голова Ігор Сапожко пояснив, що фасад будинків ЖК «Скандія» оздоблений дорогою клінкерною плиткою і встановлення кондиціонерів та інші роботи є втручанням у конструктивні елементи будинку і погіршують його експлуатацію. Оскільки виконком не може прийняти рішення лише по окремому житловому комплексу, то прийняв його для усього міста.

Проблеми можуть виникнути з будинками колишньої комунальної форми власності (в місті таких понад 300), які наразі не мають балансоутримувача, не обрали компанію-управлінця і не створили ОСББ. У такому разі будь-які конструктивні зміни на фасаді мають бути узгоджені з усіма співвласниками будинку, а в іншому разі їх вважатимуть порушенням.

Нагадаємо, порушення норм втручання в конструктивні елементи будинків є адміністративним правопорушенням. Право на складання протоколу мають управляючі компанії або ЖЕКи (ст. 150 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

https://hmarochos.kiev.ua/2019/08/29/u- ... ELpv1Puxzw
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 19:50

  hume написав:
  flyman написав:[url
Модель показала що при ціні оренди 11500 грн/місяць, краще продати і за 1200 і навіть за 1000 дол/метр.

А от якщо ціна оренди 12000 грн/місяць, то вигідніше буде здавати при ціні за метр 1000 дол.

Выгодно продать, а деньги про€бать. Ощущений точно больше будет. У меня, кстати, этим сейчас друг занимается после продажи квартиры в пригороде.


Пробухивает?

Или вкладывает в перспективные стартапы?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 20:04

  Xenon написав:
У Броварах заборонили встановлювати кондиціонери на фасадах і добудовувати балкони

На прохання керуючої компанії ЖК «Скандія» і самих мешканців будинків виконком міста Бровари прийняв рішення про заборону встановлення систем кондиціювання на фасадах будинків, утеплення, скління, розширення балконів та лоджій, а також про заборону облаштування нових і розширення наявних віконних та балконних прорізів. Відтепер змінювати не можна навіть форму та колір віконних рам і дверей.

Видання «Трибуна Бровари» зазначає, що проєкт розробило управління містобудування та архітектури виконкому міста. Чиновники говорять, що не вводять нічого нового, а просто впроваджують вже наявні нормативи у Броварах, посилаючись на ДБН В.3.2.-2-2009 «Житлові будинки. Реконструкція і капітальний ремонт» та ДБН В.2.2-15-2005 «Будинки і споруди. Житлові будинки».

Міський голова Ігор Сапожко пояснив, що фасад будинків ЖК «Скандія» оздоблений дорогою клінкерною плиткою і встановлення кондиціонерів та інші роботи є втручанням у конструктивні елементи будинку і погіршують його експлуатацію. Оскільки виконком не може прийняти рішення лише по окремому житловому комплексу, то прийняв його для усього міста.

Проблеми можуть виникнути з будинками колишньої комунальної форми власності (в місті таких понад 300), які наразі не мають балансоутримувача, не обрали компанію-управлінця і не створили ОСББ. У такому разі будь-які конструктивні зміни на фасаді мають бути узгоджені з усіма співвласниками будинку, а в іншому разі їх вважатимуть порушенням.

Нагадаємо, порушення норм втручання в конструктивні елементи будинків є адміністративним правопорушенням. Право на складання протоколу мають управляючі компанії або ЖЕКи (ст. 150 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

https://hmarochos.kiev.ua/2019/08/29/u- ... ELpv1Puxzw

аірмакс мігрує в Бровари, але перед тим тре дослідити тему модних мопів в Броварах
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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