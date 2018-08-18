Відтепер змінювати не можна навіть форму та колір віконних рам і дверей.

Проблеми можуть виникнути з будинками колишньої комунальної форми власності (в місті таких понад 300), які наразі не мають балансоутримувача, не обрали компанію-управлінця і не створили ОСББ. У такому разі будь-які конструктивні зміни на фасаді мають бути узгоджені з усіма співвласниками будинку, а в іншому разі їх вважатимуть порушенням.

На прохання керуючої компанії ЖК «Скандія» і самих мешканців будинків виконком міста Бровари прийняв рішення про заборону встановлення систем кондиціювання на фасадах будинків, утеплення, скління, розширення балконів та лоджій, а також про заборону облаштування нових і розширення наявних віконних та балконних прорізів.Видання «Трибуна Бровари» зазначає, що проєкт розробило управління містобудування та архітектури виконкому міста. Чиновники говорять, що не вводять нічого нового, а просто впроваджують вже наявні нормативи у Броварах, посилаючись на ДБН В.3.2.-2-2009 «Житлові будинки. Реконструкція і капітальний ремонт» та ДБН В.2.2-15-2005 «Будинки і споруди. Житлові будинки».Міський голова Ігор Сапожко пояснив, що фасад будинків ЖК «Скандія» оздоблений дорогою клінкерною плиткою і встановлення кондиціонерів та інші роботи є втручанням у конструктивні елементи будинку і погіршують його експлуатацію. Оскільки виконком не може прийняти рішення лише по окремому житловому комплексу, то прийняв його для усього міста.Нагадаємо, порушення норм втручання в конструктивні елементи будинків є адміністративним правопорушенням. Право на складання протоколу мають управляючі компанії або ЖЕКи (ст. 150 Кодексу України про адміністративні правопорушення).