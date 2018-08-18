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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1565156615671568

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 217
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
66
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
32
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 20:57

investorkiev
Что там напоминать, Вы и так на пике успеха, все смогли, все успели. Рост, все выше и выше, до космоса, возможно этот раз будет круче чем весной 2008 года.
remark
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 21:01

  remark написав:investorkiev
Что там напоминать, Вы и так на пике успеха, все смогли, все успели. Рост, все выше и выше, до космоса, возможно этот раз будет круче чем весной 2008 года.


помню что ждали там по 1куе/метр, Макс так обосновывал, что при таком количестве квартир неминуемо кому-то нужно будет срочно продать, он снизит цену, пойдет цепная реакция и мы увидим 1куе/метр.

Но вот как по факту там было в 2015-2016? на каких уровнях проходили сделки?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 21:06

  investorkiev написав:
  remark написав:investorkiev
Что там напоминать, Вы и так на пике успеха, все смогли, все успели. Рост, все выше и выше, до космоса, возможно этот раз будет круче чем весной 2008 года.


помню что ждали там по 1куе/метр, Макс так обосновывал, что при таком количестве квартир неминуемо кому-то нужно будет срочно продать, он снизит цену, пойдет цепная реакция и мы увидим 1куе/метр.

Но вот как по факту там было в 2015-2016? на каких уровнях проходили сделки?

2200
Любопытный
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 21:19

  Любопытный написав:
  investorkiev написав:
  remark написав:investorkiev
Что там напоминать, Вы и так на пике успеха, все смогли, все успели. Рост, все выше и выше, до космоса, возможно этот раз будет круче чем весной 2008 года.


помню что ждали там по 1куе/метр, Макс так обосновывал, что при таком количестве квартир неминуемо кому-то нужно будет срочно продать, он снизит цену, пойдет цепная реакция и мы увидим 1куе/метр.

Но вот как по факту там было в 2015-2016? на каких уровнях проходили сделки?

2200



спасибо!

Тогда получается что рост как бы и не очень. Тоесть возможности не упущены. Отлично.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 21:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Там резервация, как ни крути а это престижно. Вспомните раньше так было с оазисом на оболоне, даже кто то с мигалками ездил. Однородная застройка, все дела, но не центр. Вот тот же компот, но в более красивом стакане и по прежнему не центр, но ближе.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 21:24

  investorkiev написав:спасибо!
Тогда получается что рост как бы и не очень. Тоесть возможности не упущены. Отлично.


Там же продолжается застройка. Некоторые квартиры теряют вид из-за новых новостроев.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 21:25

  hume написав:Там резервация, как ни крути а это престижно. Вспомните раньше так было с оазисом на оболоне, даже кто то с мигалками ездил. Однородная застройка, все дела, но не центр. Вот тот же компот, но в более красивом стакане и по прежнему не центр, но ближе.


Ну вот для себя - какой бы ЖК еще можно было выбрать? Что-бы закрытая территория для детей, паркинг, не стыдно гостей позвать? От центра не далеко? Охрана и строгая УК которая не позволяет совсем уже беспредела со стороны жильцов в плане поведения?

На ум приходит разве что ПаркАвеню, но мне место там не нравится - все-таки Голосуха - не Печерск ))
investorkiev
 
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  #<1 ... 1565156615671568
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