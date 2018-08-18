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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 сер, 2019 20:57
investorkiev
Что там напоминать, Вы и так на пике успеха, все смогли, все успели. Рост, все выше и выше, до космоса, возможно этот раз будет круче чем весной 2008 года.
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remark
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Додано: Чет 29 сер, 2019 21:01
remark написав:investorkiev
Что там напоминать, Вы и так на пике успеха, все смогли, все успели. Рост, все выше и выше, до космоса, возможно этот раз будет круче чем весной 2008 года.
помню что ждали там по 1куе/метр, Макс так обосновывал, что при таком количестве квартир неминуемо кому-то нужно будет срочно продать, он снизит цену, пойдет цепная реакция и мы увидим 1куе/метр.
Но вот как по факту там было в 2015-2016? на каких уровнях проходили сделки?
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investorkiev
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Додано: Чет 29 сер, 2019 21:06
investorkiev написав: remark написав:investorkiev
Что там напоминать, Вы и так на пике успеха, все смогли, все успели. Рост, все выше и выше, до космоса, возможно этот раз будет круче чем весной 2008 года.
помню что ждали там по 1куе/метр, Макс так обосновывал, что при таком количестве квартир неминуемо кому-то нужно будет срочно продать, он снизит цену, пойдет цепная реакция и мы увидим 1куе/метр.
Но вот как по факту там было в 2015-2016? на каких уровнях проходили сделки?
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Додано: Чет 29 сер, 2019 21:19
Любопытный написав: investorkiev написав: remark написав:investorkiev
Что там напоминать, Вы и так на пике успеха, все смогли, все успели. Рост, все выше и выше, до космоса, возможно этот раз будет круче чем весной 2008 года.
помню что ждали там по 1куе/метр, Макс так обосновывал, что при таком количестве квартир неминуемо кому-то нужно будет срочно продать, он снизит цену, пойдет цепная реакция и мы увидим 1куе/метр.
Но вот как по факту там было в 2015-2016? на каких уровнях проходили сделки?
2200
спасибо!
Тогда получается что рост как бы и не очень. Тоесть возможности не упущены. Отлично.
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investorkiev
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Додано: Чет 29 сер, 2019 21:21
Там резервация, как ни крути а это престижно. Вспомните раньше так было с оазисом на оболоне, даже кто то с мигалками ездил. Однородная застройка, все дела, но не центр. Вот тот же компот, но в более красивом стакане и по прежнему не центр, но ближе.
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Додано: Чет 29 сер, 2019 21:24
investorkiev написав:
спасибо!
Тогда получается что рост как бы и не очень. Тоесть возможности не упущены. Отлично.
Там же продолжается застройка. Некоторые квартиры теряют вид из-за новых новостроев.
Живите своим умом!
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Додано: Чет 29 сер, 2019 21:25
hume написав:
Там резервация, как ни крути а это престижно. Вспомните раньше так было с оазисом на оболоне, даже кто то с мигалками ездил. Однородная застройка, все дела, но не центр. Вот тот же компот, но в более красивом стакане и по прежнему не центр, но ближе.
Ну вот для себя - какой бы ЖК еще можно было выбрать? Что-бы закрытая территория для детей, паркинг, не стыдно гостей позвать? От центра не далеко? Охрана и строгая УК которая не позволяет совсем уже беспредела со стороны жильцов в плане поведения?
На ум приходит разве что ПаркАвеню, но мне место там не нравится - все-таки Голосуха - не Печерск ))
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Додано: Чет 29 сер, 2019 21:46
investorkiev написав:
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На ум приходит разве что ПаркАвеню, но мне место там не нравится - все-таки Голосуха - не Печерск ))
Бульвар фонтанов. Существенно центрее + такая же ук. По мне шо начало голосухи, шо дупа печерска. Тем более последние дома подобрались к железнодорожному шоссе.
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Додано: Чет 29 сер, 2019 21:46
investorkiev
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