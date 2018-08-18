Додано: Чет 29 сер, 2019 22:30

Прохожий написав: investorkiev

ТТ ТТ

Вот по поводу ТТ не согласен.Может как долгосрочный бонд с какой то доходностью это и хорошо, но есть много вопросов.Для нормального функционирования комплекса нужно все 3 башни построить и заселить.Они слишком близко, и инфраструктура общая.Сейчас обшивают стеклом 1 башню. Сколько ей еще строиться? Думаю заселят весной 2021.Так это только первую. А когда построят третью? Начнут в 23+4 года, итого в 2027 году?Если сейчас есть дети школьного возраста - они уже поступят в институт. А если старшего школьного возраста - то уже закончат институты и будут жить отдельно.А если сейчас детей нет, то до 2027 года можно уже и родить 1-2.Итого, что там покупать? Двушку? Трешку? Четырешку?Для спекуляции/под аренду то понятно - однухи.А для себя, на 2027 год.... ну такое....