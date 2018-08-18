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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1566156715681569

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 217
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
66
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
26
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
32
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 22:00

hxbbgaf
может автор проекта без жилья на Липках)?
remark
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 22:26

  remark написав:hxbbgaf
может автор проекта без жилья на Липках)?

Наверняка. Но скоро у него будет жилье. Много жилья. А у лендлордов поубавится. Они планируют сравнивать стоимость квартир с годовым доходом?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 22:30

  Прохожий написав:investorkiev
ТТ



Вот по поводу ТТ не согласен.

Может как долгосрочный бонд с какой то доходностью это и хорошо, но есть много вопросов.

Для нормального функционирования комплекса нужно все 3 башни построить и заселить.

Они слишком близко, и инфраструктура общая.

Сейчас обшивают стеклом 1 башню. Сколько ей еще строиться? Думаю заселят весной 2021.

Так это только первую. А когда построят третью? Начнут в 23+4 года, итого в 2027 году?

Если сейчас есть дети школьного возраста - они уже поступят в институт. А если старшего школьного возраста - то уже закончат институты и будут жить отдельно.

А если сейчас детей нет, то до 2027 года можно уже и родить 1-2.

Итого, что там покупать? Двушку? Трешку? Четырешку?

Для спекуляции/под аренду то понятно - однухи.
А для себя, на 2027 год.... ну такое....
investorkiev
 
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