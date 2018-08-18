hxbbgaf
может автор проекта без жилья на Липках)?
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Додано: Чет 29 сер, 2019 22:26
Додано: Чет 29 сер, 2019 22:30
Вот по поводу ТТ не согласен.
Может как долгосрочный бонд с какой то доходностью это и хорошо, но есть много вопросов.
Для нормального функционирования комплекса нужно все 3 башни построить и заселить.
Они слишком близко, и инфраструктура общая.
Сейчас обшивают стеклом 1 башню. Сколько ей еще строиться? Думаю заселят весной 2021.
Так это только первую. А когда построят третью? Начнут в 23+4 года, итого в 2027 году?
Если сейчас есть дети школьного возраста - они уже поступят в институт. А если старшего школьного возраста - то уже закончат институты и будут жить отдельно.
А если сейчас детей нет, то до 2027 года можно уже и родить 1-2.
Итого, что там покупать? Двушку? Трешку? Четырешку?
Для спекуляции/под аренду то понятно - однухи.
А для себя, на 2027 год.... ну такое....
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